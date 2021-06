Ce s-a întâmplat cu Anca Țurcașiu la aproape 1 an de la divorț. Cât de sinceră este!

În urmă cu un an showbiz-ul românesc primea vestea șoc a divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu. Imediat după aflarea veștii, artista își argumenta decizia, ulterior dispare din viața publică pentru o perioadă. Anul 2021, după ce a sărbătorit cei 51 de ani împliniți, a readus-o în prim plan schimbată și cu chef de viață.

Vestea divorțului, după un mariaj de 22 de ani, a luat prin surprindere showbiz-ul românesc. Motivul din spatele acestei decizii, luate de artistă, aveau să fie lămurite. Ulterior Anca Țurcașiu decide că este momentul, la cei 50 de ani, să se reinventeze, și se retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor.

Undeva, pe la începutul anului, artista revine și într-un dialog cu redacția Impact.ro, declară că este pregătită să iubească și, în același timp, este gata de noi colaborări muzicale.

„Da, vreau să dau reset. Vreau să schimb totul. E vorba despre stima de sine, iubirea de sine, abia atunci înveți niște lecții foarte importante în această viață de a merge mai departe. Acest cântec are o poveste foarte frumoasă.

Vara trecută am lucra cu Ovi și mi-a zis ca vrea să-mi facă cadou o piesă. Am refuzat, pentru că eu nu mai când de o vreme, am intrat pe zona de teatru și nici nu era momentul. Am acceptat într-un final, pentru că prin ea am vrut să spun o poveste.”, declara Anca Țurcașiu redacției Impact.ro.