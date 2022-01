Cum ar fi încercat Claudia Pătrășcanu să îi strice lui Gabi Bădălău Revelionul cu Bianca. S-a aflat abia acum!

Claudia Pătrășcanu, încă soția lui Gabi Bădălău, ar fi încercat să îi strice lui Gabi Bădălău Revelionul cu Bianca Drăgușanu. Chiar dacă cei doi soți sunt în plin divorț, se pare că încă mai intervine în relația dintre Bădălău și Bianca. Cele două femei ar fi devenit rivale la portofelul milionarului, dar și la atenția lui.

E luptă grea pe Gabi Bădălău între Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Potrivit Click, Claudia Pătrășcanu a dorit ca bărbatul să nu petreacă Revelionul cu Bianca Drăgușanu, invocând că în noaptea dintre ani ar fi avut cântări și ar fi preferat să-i lase pe cei doi copii în compania tatălui lor. Ar fi făcut asta cu scopul expres ca Bădălău să nu stea cu Bianca, de Revelion.

Până la urmă, milionarul a decis să plece peste hotare cu Bianca, la distracție. Claudia Pătrășcanu nu a putut însă renunța la concertele avute de Revelion, sursă de bani pentru ea, astfel că și-a luat și copiii cu ea.

Deși ar fi făcut pace în emisiunea lui Dan Capatos, în urmă cu câteva luni, cele două femei din viața lui Gabi Bădălău continuă să se lupte pentru el.

Artista este deranjată că bărbatul merge în vacanțe scumpe cu Bianca Drăgușanu, cheltuind mulți bani. Potrivit sursei amintite, Claudia Pătrășcanu ar fi de părere ca Gabi Bădălău să nu cheltuie niciun leu cu femeile din viața lui, ci fiecare bănuț să meargă doar către copii.

„(…) Noi nu avem nimic de împărțit, dar totuși ne certăm. Eu îmi cer suce în fața ei, pentru afirmația pe care am făcut-o cînd am zis că nu e pe treaba ei.

Noi ne certăm și nu știm de ce. Îmi cer scuze, Claudia, că am zis că nu ești pe treaba ta, dar am empatizat. Scuzele mele le ai. Dan, noi două nu avem de ce să ne certăm, eu în viața mea nu am jignit un om care nu mi-a făcut rău.

Sunt mamă singură, am copilul meu. Suntem două leoaice care ne certăm pentru nimic. Eu nu am despărțit-o pe ea de Gabi. Nu sunt motivul divorțului lor”, au fost declarațiile făcute de Bianca Drăgușanu la Antena Stars.