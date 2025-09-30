Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”

Andra Gogan a trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe din viața ei, după ce a fost invitată la ziua de naștere a cântărețului Jason Derulo. Evenimentul a avut loc în vila impresionantă a artistului din Los Angeles și a adunat invitați din întreaga lume. Creatoarea de conținut a mers împreună cu fratele ei, Răzvan, și a împărtășit ulterior fanilor detalii din atmosfera exclusivistă.

Casa lui Jason Derulo, un adevărat spectacol

Pe TikTok, influencerița a descris întreaga seară ca fiind „ca în filme”, cu multă mâncare, surprize neașteptate și momente pe care nu le va uita prea curând.

Unul dintre elementele care au impresionat-o cel mai mult pe Andra Gogan a fost chiar locul unde s-a desfășurat petrecerea. Vila lui Jason Derulo este o combinație între lux și excentricitate, iar românca nu a ezitat să le povestească urmăritorilor câteva dintre detaliile care au lăsat-o fără cuvinte.

„Are o casă imensă, există un acvariu cu rechini în podea, are propriul lui teren de baschet, șerpi (…) A fost o petrecere ca în filme”, a dezvăluit Andra Gogan.

Dincolo de decorul spectaculos, accesul la zona VIP a făcut ca experiența să fie una memorabilă.

„Noi am avut acces și în zona VIP (…) A fost o experiență super”, a mai adăugat influencerița.

Invitați de top și atmosferă exclusivistă

Petrecerea organizată de Jason Derulo nu a fost una obișnuită. Artistul a dorit ca momentul să fie special, așa că a invitat creatori de conținut din diferite colțuri ale lumii. Ideea a fost ca, pe lângă celebrarea propriu-zisă, evenimentul să devină și un prilej pentru filmarea de dansuri și interacțiuni în stilul său caracteristic.

Andra Gogan a subliniat că masa a fost plină cu preparate diverse, atmosfera prietenoasă și energia de pe ringul de dans a completat perfect tabloul unei seri desprinse parcă dintr-o producție hollywoodiană.

Andra Gogan, început de drum în Los Angeles

Pe lângă momentul inedit trăit la petrecerea lui Jason Derulo, influencerița și-a deschis un nou capitol în viață. Stabilită recent în Los Angeles, Andra Gogan locuiește deocamdată într-un apartament, dar are planuri mari pentru viitor. Ea a mărturisit că visează să-și cumpere o casă în orașul îngerilor, unde să poată continua să creeze conținut și să se dezvolte profesional.