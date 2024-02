Andra Gogan, pe punctul de a deveni milionară? Influencerița vrea să își cumpere apartamente în toate țările pe care le vizitează VIDEO EXCLUSIV

Andra Gogan este una dintre cele mai de succes influencerițe din România. Tânăra în vârstă de 25 de ani lucrează în domeniu de la 20 de ani, iar dacă facem un calcul rapid…De la 5 ani, Andra Gogan a intrat în lumina reflectoarelor și chiar de atunci, frumoasa artistă muncește pe brânci. De curând, vedeta și fratele ei, Răzvan au investit toți banii pe care îi aveau în propriul lor serial, care va apărea anul acesta.

De-a lungul timpului, Andra și Răzvan au reușit să strângă sume colosale de bani, însă totul cu un motiv. Aceștia, pasionați de domeniul artistic, au investit toți banii și chiar au vândut un apartament pentru a face posibilă realizarea propriului lor serial.

Influencerița speră să apară în curând producția lor. Andra a fost prezentă, recent, la lansarea filmului “Sărmane creaturi “și ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, despre reușitele ei pe plan profesional:

“Îmi place să ies din casă, mai ales pentru că lucrez foarte mult în ultima perioadă la serialul pe care îl produc împreună cu fratele meu, Răzvan. Avem nevoie de mici escapade la cinematograf. De 3 ani lucrăm la un proiect foarte, foarte mare. Este ca și cum ai aduna 3 filme de cinematograf pentru un serial de 10 episoade.

Este foarte fumos și mai mult ca sigur anul acesta va apărea. Ne bucurăm că este aproape gata. Am investit tot ce am avut, pentru că așa se face când ești pasionat de ceva.

Am simțit lipsa banilor, dar am încercat să lucrez constant. Am un job pe care îl țin constant. În fiecare lună câștig o sumă de bani și consum un sfert din sumă, niciodată nu consum toți banii. Cheltui bani în funcție de țară. Dacă stau în România, viața e frumoasă, se gătește în casă, ieșim uneori la restaurant, dar nu se compară niciodată cu America.

Dacă mergem acolo, noi încercăm să ținem pasul cu americanii. Răzvan mă duce la cele mai faine restaurante, încercăm să ne simțim bine. Toate sunt foarte scumpe, dar simțim că merităm, pentru că am muncit toată viața. De 20 de ani muncesc și simt că merită să mă simt bine.”, ne-a declarat Andra Gogan în exclusivitate pentru Playtech Știri.