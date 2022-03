Singura Minune a Lumii Antice despre care nu se ştie dacă a existat cu adevărat. Tu ce părere ai?

Textele grecești și romane descriu imagini vii din Grădinile suspendate din Babilon. Vegetația luxuriantă se scurgea ca niște cascade pe terasele grădinii înalte de 75 de metri. Plante, ierburi și flori exotice orbeau privirea. Parfumurile se răspândeau prin oaza botanică impunătoare, presărată cu statui și coloane înalte de piatră. Deși considerate a fi una din minunile lumii, Grădinile suspendate din Babilon, nu au existat în Babilon. Sau cel puțin așa spun o parte a cercetătorilor.

Grădinile suspendate din Babilon, mit sau realitate

În jurul anului 225 î.Hr., un inginer grec, Philon, a întocmit o listă de șapte lucruri care trebuie văzute, care sunt mai bine cunoscute astăzi sub numele de cele șapte minuni ale lumii antice: Piramidele din Gizeh; Statuia lui Zeus din Olympia; Templul lui Artemis din Efes; Mausoleul din Halicarnassus; Colosul din Rodos, Farosul din Alexandria și, cea mai misterioasă dintre toate, Grădinile suspendate din Babilon.

Au urmat multe revizuiri ale listei lui Philo, iar alte situri au fost adăugate și eliminate în funcție de gusturile vremii. Dar cele șapte ale lui Philo au devenit canonice, un instantaneu al monumentelor a căror dimensiune și măiestrie inginerească au uimit mintea clasică.

Doar Piramidele de la Giza, construite la mijlocul mileniului al treilea î.Hr., au rămas intacte astăzi. Deși cinci dintre celelalte au dispărut sau sunt în ruine, există suficiente dovezi documentare și arheologice pentru a confirma că acestea au fost cândva și că nu sunt produsul unor zvonuri sau legende.

Grădinile suspendate din Babilon erau considerate de tradiție ca fiind opera puternicului rege al Babilonului, Nabucodonosor al II-lea (r. 605-561 î.Hr.). Grădinile reprezintă marea enigmă a listei. Niciun indiciu al unor astfel de grădini nu a ieșit la iveală în ruine sau în vreo referință din surse babiloniene.

Vânătoarea grădinilor este una dintre cele mai ispititoare căutări din domeniul științei mesopotamiene. Arheologii încă se întreabă unde ar fi putut fi amplasate astfel de grădini în Babilon sau ce aveau ele atât de special. Și astăzi încă dezbat ce ar putea însemna termenul de „spânzurătoare”, cum ar fi putut arăta, cum erau irigate, pe scurt, dacă au existat sau nu.

Citește și: Cele șapte minuni ale lumii s-au schimbat: ce trebuie să vizitezi de pe lista CNN

Grădinile evazive

În afară de Babilon, toate monumentele de pe lista de dorințe a lui Philon se află în estul Mediteranei sau în apropiere, în sfera de influență elenistă. Grădinile suspendate, însă, sunt o excepție estică, „o călătorie lungă până în țara perșilor, pe partea cealaltă a Eufratului”, după cum spunea Philon.

Când Philon a scris aceste cuvinte, Babilonul și perșii fuseseră supuși cu un secol înainte, de către Alexandru cel Mare. În ciuda expansiunii culturii grecești în Asia Centrală, Babilonul și faimoasele sale monumente păreau exotice și îndepărtate.

Grădinile suspendate ingenioase, scrie Philon, au fost amenajate pe o platformă mare de grinzi de palmier. Acestea erau ridicate pe coloane de piatră. Acest spalier de grinzi de palmier era acoperit cu un strat gros de pământ. Era plantat cu tot felul de copaci și flori, o „muncă de cultivare suspendată deasupra capetelor spectatorilor”.

În afară de aspectul său atârnat, natura minunată a grădinilor consta, potrivit lui Philo, în parte în varietatea lor. Sistemul lor de irigații a inspirat, de asemenea, uimire:

„Toate tipurile de flori, tot ce este mai încântător, plăcut și plăcut la vedere, se află acolo. Apa, colectată la înălțime în numeroase recipiente ample, ajunge în toată grădina.”, scrie Philon.

Grădinile suspendate din Babilon… nu în Babilon

Istoricul evreu roman Josephus din secolul I d.Hr. a scris că grădinile se aflau în interiorul palatului principal al Babilonului. În timpul primelor săpături ale ruinelor Babilonului, conduse de arheologul german Robert Koldewey între anii 1899 și 1917, o structură robustă și boltită a fost dezgropată în colțul de nord-est al Palatului de Sud.

Koldewey credea că aceasta era chiar structura care susținuse faimoasele grădini. Era făcută din piatră cioplită, ceea ce o făcea mai rezistentă la umiditate decât cărămida de lut. Pereții săi extrem de groși ar fi fost perfecți pentru a susține suprastructura grea. În plus, existau dovezi ale unor puțuri, despre care Koldewey a presupus că făceau parte din sistemul de irigații al grădinilor.

Cu toate acestea, Dr. Stephanie Dalley, cercetător onorific și membru al Institutului Oriental de la Universitatea Oxford din Anglia, crede că a găsit dovezi ale existenței legendarei minuni a lumii antice. În cartea sa, „The Mystery of the Hanging Garden of Babylon: An Elusive World Wonder Traced”, publicată de Oxford University Press, Dalley afirmă că motivul pentru care nu au fost găsite niciodată urme ale Grădinilor Suspendate din Babilon este acela că acestea nu au fost niciodată construite acolo.

„Regele asirian Sennacherib a construit minunea la începutul secolului al VII-lea î.Hr.”

Dalley a petrecut aproape două decenii cercetând Grădinile Suspendate, studiind texte cuneiforme antice. Stephanie Dalley crede că acestea au fost construite la 300 de mile la nord de Babilon, în Ninive, capitala imperiului rival asirian.

Ea afirmă că regele asirian Sennacherib, nu Nabucodonosor al II-lea, a construit minunea la începutul secolului al VII-lea î.Hr., cu un secol mai devreme decât credeau cercetătorii, conform National Geographic.

Potrivit Universității Oxford, Dalley a găsit dovezi în noile traduceri ale textelor antice ale regelui Sennacheri. Acestea descriu propriul său „palat de neegalat” și o „minune pentru toate popoarele”. El a menționat, de asemenea, un șurub de bronz pentru ridicarea apei, asemănător șurubului lui Arhimede dezvoltat patru secole mai târziu, care ar fi putut fi folosit pentru a iriga grădinile.

Concluzie

Deși nu există dovezi concludente că această minune a lumii, Grădinile suspendate din Babilon, sau din Ninive, ar fi existat, încă prezintă un extrem de mare interes în lumea arheologilor. Aceștia încă mai speră să găsească dovezi palpabile ale existenței acestora. Poate așa, se vor elucida misterele din jurul lor. Rămâne să așteptăm!