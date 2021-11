Cătălin Cazacu, primele declarații despre o nuntă cu Ramona Olaru. De ce nu a cerut-o încă

Ce a spus Cătălin Cazacu despre o potențială nuntă cu Ramona Olaru. Iată de ce nu a cerut-o încă. Cu toate acestea sportivul a dat cărțile pe față și a spus că a ”copilărit” destul și că ar fi cazul să se așeze la casa lui.

Mulți râvneau la Ramona Olaru, însă se pare că cel care este în sufletul ei este Cătălin Cazacu. Acesta a povestit ce planuri de viitor au împreună:

”Ramono, am primit binecuvantarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine. Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.