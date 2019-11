Singur Acasă, la PRO TV. Când va fi difuzat anul acesta Home Alone: ziua și ora

Vin sărbătorile! Vin…cu Singur acasă. Pro Tv a anunțat când va începe difuzarea seriei celei mai iubite de Crăciun. Află aici data și ora la care amintirile o iau la goană!

Când difuzează Pro TV Singur Acasă?

Home Alone a devenit de ani buni eticheta începutului sărbătorilor de iarnă. Singur Acasă este urmărit de milioane de români în fiecare an. Este cel puțin a 15 oară când Pro TV difuzează seria renumită cu simpaticul Macaulay Culkin în prim-plan. Cel mai cunoscut trust din România a anunțat că filmul prim din serie va urma să fie difuzat în cursul zilei de sâmbătă, 7 decembrie. Singur Acasă 2 va veni pe micile ecrane săptămâna următoare, pe 14 decembrie, iar Singur acasă 3 va încânta românii pe data de 21 decembrie. Tot pe data de 7 decembrie, după Home Alone, Pro TV va difuza prima parte din Greu de ucis – Die Hard, cu Bruce Willis.

Pelicula de Crăciun este o comedie din 1990, scris și produs de către John Hughes și regizat de Chris Columbus. În film sunt prezente năzdrăvăniile micuțului Kevin McCallister, care este uitat acasă în ziua în care familia sa numeroasă pleacă rugent la aeroport, pentr a nu pierde biletele din concediul de sărbători.

„Sunt prea bătrân pentru asta”

De curând, Macaulay Culkin, devenit celebru pentru rolul excepțional jucat din Singur acasă, a recreat o scenă din film în cadrul unei reclame. Starul apare într-o reclamă suedeză pentru șosete Happy Socks.

„Fiecare zi e o sărbătoare. Cu excepţia Sărbătorilor. Sunt prea bătrân pentru asta“, spune actorul în reclamă. „Crăciunul este perioada mea favorită din an“, a glumit Culkin într-o conferinţă de presă, după realizarea reclamei. „Nu e cu adevărat Crăciunul dacă nu există şosete sub brad şi Macaulay Culkin la televizor“, a spus şi co-fondatorul brandului şi directorul de creaţie, Viktor Tell.