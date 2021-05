Sindy, primele declarații la întoarcerea în România. Greșeala majoră pe care a făcut-o în tabără VIDEO

După ce a fost eliminată zilele trecute din cadrul competiției din Republica Dominicană, Sindy a făcut primele declarații la întoarcerea în România. După cum era de așteptat, fosta concurentă a mărturisit că nu își dorea să se întoarcă acasă deoarece îi place mult emisiunea de la Kanal D.

După ce a fost votată și eliminată din cadrul competiției Survivor România 2021, Sindy a revenit în țară. Aceasta a fost întâmpinată de jurnaliști chiar în aeroport și a oferit câteva declarații. Sindy a mărturisit că nu își dorea să părăsească emisiunea deoarece îi place mult competiția.

”Aș mai fi stat pentru că mi-a plăcut foarte mult la Survivor, însă dacă așa a fost să fie..știam exact că o să urmez să ies, am avut o presimțire. Eu eram pregătită și fizic și psihic să intru, chiar dacă mă durea piciorul, am zis că pot să intru și așa. Eram mai motivată decât eram înainte, pentru că am găsit o metodă prin care să mă protejez mai mult”, spune Sindy.

Întrebată ce i-a lipsit cel mai mult cât timp a fost plecată în Republica Dominicană, Sindy, fosta concurentă Survivor, a spus clar: familia, dulciurile și muzica.

Sindy a mărturisit că este o fire prietenoasă, motiv pentru care se înțelege foarte bine cu oamenii. Aceasta susține că poate a fost o greșeală că a încercat să se înțeleagă bine cu toți Războinicii, totuși fiind vorba de o întrecere sportivă.

”M-am înțeles bine cu toată lumea. Bine, la început când am intrat am simțit totuși o mică presiune așa din partea unora, însă m-au cunoscut așa încet și și-au dat seama că că merit să fiu acolo. Mi-am câștigat respectul oarecum. Am încercat să mă înțeleg bine cu toată lumea, eu sunt foarte prietenoasă. Însă sunt naivă și recunosc. Uneori asta îmi strică treaba, așa a fost și-n competiție.

După ce am ieșit, m-am uitat la mai multe lucruri și mi-am dat seama că din exterior se vede altfel. La început mi-a fost greu să mă concentrez și până m-am adaptat, am trecut prin momente grele. Eram atât de dată peste cap…Nu-mi place să mă cert, nu-mi place.

Și cred că acest lucru este regretul meu, că am fost naivă. Am uitat că sunt într-o competiție sportivă și că trebuie să mă gândesc și la mine. Tot timpul am fost pentru echipă. Sunt foarte sinceră, eu nu am putut să mint”, a mai spus Sindy la întoarcerea de la Survivor România pentru WOWbiz.ro.