Cum a umilit-o Maria Chițu pe Sindy la Survivor România. Gesturile care au enervat-o pe Războinică

Plecarea lui Sindy de la Survivor România a lăsat un gol în sufletele Războinicilor. Coechipierii atletei din echipa albastră au rămas cu un gust amar după ce Sindy a întrunit cele mai puține voturi la Consiliul de eliminare de duminică, 2 mai, în urma căruia Războinica a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Sindy a intrat în legătură directă cu prezentatoarea de la Teo Show, unde i-a mărturisit gazdei care a fost, de fapt, relația dintre ea și Maria Chițu. Fosta Războinică a declarat că cele mai multe puncte pe care Maria le-a obținut în timpul jocurilor i s-au datorat ei, deoarece Sindy o susținea mereu cu sfaturi și trucuri.

„M-am dus la ea și i-am spus exact tot ce cred și i-am spus ce a făcut ea de am ajuns să fim toți contra ei. Nu am luat-o tare, am luat-o frumos și i-am explicat ca să înțeleagă. Chiar dacă mulți nu o susțineau vocal, eu am dat toată energia cât era ea pe traseu, iar ea nu mă băga în seamă, parcă eram invizibilă, deși eram singura care o susținea.

Si în camp eu mergeam să vorbesc cu ea, iar ea stătea și se uita în gol, nici nu mă băga în seamă. A venit și crede că e cea mai tare pentru că aduce puncte. Era cea mai tare pentru că eu nu puteam să intru în joc, iar de asta a prins aroganță. Credea că ea le știe pe toate.