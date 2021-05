Sindy a dat cărțile pe față după eliminarea de la Survivor România. Ce a divulgat despre colegele ei VIDEO

Drumul în competiția Survivor România 2021 s-a sfârșit pentru Sindy! Chiar dacă era extrem de apreciată de public, iată că aceasta a fost eliminată și nu a mai putut să își vadă visul dus la capăt. Fosta războinică a decis să vorbească despre toți concurenții din emisiune și să ofere detalii prețioase despre show-ul desfășurat în Republica Dominicană.

Drumul în competiția Survivor România 2021 s-a sfârșit pentru Sindy! Pentru că fosta războinică își dorea să lupte până la capăt, eliminarea ei din competiție a luat-o prin surprindere. Chiar dacă accidentarea suferită i-a adus un minus, aceasta își dorea să meargă mai departe și să înfrunte orice provocare întâlnită în emisiune.

Invitată în platoul unei emisiuni, Sindy a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre competiția desfășurată în Republica Dominicană. Fosta răboinică a vorbit despre faptul că a părăsit show-ul, dar și-a spus și părerea sinceră despre colegele ei, Irisha și Raluca, pe care nu le plăcea într-un mod deosebit.

Nu sunt împăcata cu ideea că am ieșit, pentru că eu am muncit foarte mult să ajung aici, mi-a fost greu ți e enervant. Eu sunt foarte competitivă și aș fi intrat pe traseu accidentat și aș fi câștigat și așa, sunt sigură. Dar nu am mai avut șansa”, a declarat Sindy pentru WOWbiz .

Le-am spus că dacă o să intru o să vadă ele. Nu am fost foarte vocală, chiar dacă ele au fost răutăcioase. Nu le-am răspuns așa, pentru că voiam să demonstrez pe traseu. O singură data sau de două ori am intrat pe traseu cu Irisha.

Eram foarte pregătită și am și făcut o promisiune, că dacă aș fi intrat nu ar mai fi castigat Faimoșii. Mi-a fost foarte greu să stau pe banca, îmi venea să intru așa, cu un picior. Fetele ăstea noi mă enervau. Irisha ți Raluca sunt cam enervante. Deși noi care eram de atâta timp am trecut prin momente mult mai grele. Au intrat cu niște arogante de parcă li se cuvine totul.

Deși a fost o concurentă extrem de apreciată de către telespectatori, iată că lucrurile s-au schimbat după ce nu a mai fost de partea lui Albert Oprea și a fost implicată în scandal cu acesta. Fosta războinică a vorbit despre relația pe care o are cu respectivul concurent, explicând că nu consideră că ar trebui să fie preferatul publicului.

„Eu cred că totul a început de la Albert. Când am ajuns acasă și m-am uitat la mesaje am realizat că publicul vede altfel tot ce se întâmpla aici. Așa am văzut și eu când mă uitam de acasă. Când am intrat în competiție am fost de partea lui Albert, dar atunci chiar merita pentru ca aducea puncte. După o perioadă s-a relaxat, au fost puncte importante care ar fi facut diferența dintre victorie și înfrângere și se vedea pe el că nu îl mai interesa, după ce a devenit favoritul publicului.

Eu am avut mai multe discuții cu el, i-am reproșat unele lucruri, și după ce m-am îndepartat de el a început toată povestea și eu am pierdut susținerea publicului și a început un mare scandal. Apoi a venit Maria, care a văzut totul de acasă, și a mers de partea lui.

Lumea credea că Sorin era cel rău, că m-a manipulat să trec de partea lui, dar lumea nu vede tot ce se întamplă acolo și cât de mult ne afectează. Eu cred că favoritul publicului, cel care ar trebui să fie cel mai iubit, este cel care contribuie cu multe puncte și la el nu s-a văzut acest lucru. Se victimiza și se pare că ținea foarte bine chestia asta.

I-am explicat și lui Albert că el nu vrea să se concentreze. Avea anumite lucruri cu mancarea, cum se uita la mâncare. El era pentru el, nu pentru echipa, era individualist, nu învăța nimic din ce îi spuneam. Favoritul ar trebui să fie cel cu cele mai multe puncte, să fie un lider. Cum să fii un lider, când nici măcar puncte nu aduci?!”, a adăugat Sindy pentru publicația menționată mai sus.