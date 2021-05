Scandal după eliminarea lui Sindy de la Survivor România 2021. S-au aruncat cuvinte grele: ”E făcătură curată”

Tensiuni la Survivor România! Un nou scandal a acaparat competiția sportivă imediat după eliminarea lui Sindy. Ce cuvinte grele s-au aruncat către producătorii show-ului și ce cred telespectatorii? Nimeni nu se aștepta asta.

Fiecare eliminare e din cu atât mai grea cu cât concurenții care părăsesc în perioada aceasta compatiția sunt mai aproape de premiu decât ceilalți. Eliminarea lui Sindy a fost extrem de neașteptată, mai cu seamă că deși a ajuns în Republica Dominicană mai târziu decât prima tranșă de vedete și sportivi a reușit extrem de rapid să se facă plăcută de publicul de acasă.

Deși mulți o vedeau în finală pentru că a demonstrat săptămâni la rând că se află printre cele mai bune de la feminin, soarta a decis ca ea să ajungă acum acasă. Din nefericire, războinica a fost propusă spre eliminare, ulterior a primit cele mai puține voturi din partea publicului, iar la scurt timp după toate acestea a izbucnit un scandal imens.

Concret, totul s-a petrecut după ce Sorin și Marius au nominalizat-o la Consiliul din cursul serii de duminică. Fanii emisiunii au răbufnit pe rețelele de socializare și au lăsat un șir interminabil de mesaje care arată că nu mai cred în veridicitatea competiției.

Majoritatea sunt de părere că Sorin Pușcașu trebuia să fie eliminat, iar voturile au fost măsluite. „Daca nu te aliai cu gașca veselă poate rămaâneai mai mult,/ Câte vieți mai ai, Sorine?/

Nu mai scăpăm de Sorinela…de săptămâna viitoare o să intre la vot Adelina și Bogdan…săptămâna asta era șansa noastrăsă scăpăm de el…cum naiba a ajuns Sindy pe utimul loc?!

Asta e făcătură curată/ Din păcate, pe Sorin îl ține producția. Fără el nu ar mai fi ceartă și oamenii nu ar mai vota așa de mult”, au fost câteva dintre comentariile fanilor. Sindy a mărturisit în ultima ei seară din Dominicană că a avut o presimțire că drumul ei la Survivor România se va încheia.

”Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție. O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos.

Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică. Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea…Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”

Sindy