Simulare BAC 2021. Ce perle au scris liceenii la limba română: ,,Perioadele de criză: nu ești bine și ai numai nervi”

Perle BAC 2021. Din 21 și până pe 25 martie, anul curent, a avut loc sesiunea de Simulare BAC 2021. Pentru mulți, atât simulările, cât și examenul propriu-zis, sunt motive de râs, dar și plâns în același timp. Ca în fiecare an, a devenit un obicei, să se publice celebrele perle de la BAC, scrise de liceeni. Nici anul acesta nu face excepție, iar colecția de perle este impresionantă, dar în același timp constituie și un mare semnal de alarmă.

Perle BAC 2021, reflecția orelor de curs la Limba Română

Dacă am fi răutăcioși am putea adresa întrebarea ce au învățat liceenii în acest ultim an de școală. Aici am putea face referire strictă la cei din anul terminal, de clasa a XII-a, care acum au avut simulările pentru Bacalaureatul de anul acesta.

Conform tradiției, și la aceste simulări au apărut celebrele perle de la BAC. Pe lângă partea amuzantă, aceste perle reflectă și calitatea informațiilor acumulate de elevi în toată această perioadă. Cu alte cuvinte poate fi, și este de fapt, un mare semnal de alarmă.

Sistemul educațional românesc s-a degradat în ultimii 20 de ani, iar asta se regăsește și în aceste perle, pe care unii le iau ca drept amuzament. Din păcate realitatea dură este cu totul alta. Generațiile care termină acum, sunt viitorul de mâine al acestei țări. E drept că aceste informații nu le vor ajuta, în mod covârșitor, în viața de zi cu zi, dar, totuși, reflectă gradul de cultură al unei nații, din păcate.

”În opinia mea, implicarea civică în perioadele criză este pe de o parte înregulă, dar pe de altă parte nu este înregulă”

Ca și în anii trecuți, colecția de anul acesta de perle este una impresionantă. Toate au ca subiect nuvela ”Moara cu noroc”, de Ioan Slavici și definiția implicării civice în societate. În cele ce urmează vă prezentăm doar o mică parte din colecția 2021 de perle de la BAC, după cum urmează: