Simona Halep, veste bună de la WTA. Fostul lider mondial a jucat în cele două turnee din zona Golfului, în această lună. În ciuda faptului că atinsese semifinala competiției din Dubai, jucătoarea din Constanța coborâse până pe locul 27 WTA, din cauza faptului că nu-și egalase performanța din 2020, când a cucerit trofeul. După eliminarea din primul tur de la Doha, românca era în pericol să iasă chiar din Top 30. Dar, Simona Halep, cu ceva baftă, va rămâne pe poziții și săptămâna viitoare în ierarhia mondială.

„Eu consider că mereu se poate mai mult, așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat.

Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă”, a spus Simona Halep, la revenirea în țară.