Simona Halep ignoră sfatul lui Ilie Năstase. Jucătoarea din Constanța și-a încheiat periplul efectuat în zona Golfului, la turneele din Dubai și Doha. Ea a avut evoluții contradictorii, jucând semifinala în prima competiție, dar fiind eliminată în primul tur în cea de-a doua. Simona Halep urmează să participe la alte trei turnee, în SUA, neținând cont de sfatul dat de Nasty, primul lider mondial ATP.

Simona Halep a jucat semifinala de la Dubai, fiind învinsă cu un dureros 0-6 de Jelena Ostapenko, în setul decisiv. Ulterior, românca a pierdut și partida din primul tur al concursului de la Doha în fața franțuzoaicei Caroline Garcia.

„Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură.

Simona Halep a fost în vizorul lui Ilie Năstase după meciul pierdut în fața Jelenei Ostapenko în Dubai. Fostul dublu câștigător de Grand Slam a fost de părere că Halep n-ar trebui să mai joace în prea multe turnee mici. Nasty consideră că e mult mai important ca românca să fie odihnită și sănătoasă înaintea competițiilor mai importante, mai ales ale celor de Grand Slam.

Simona Halep i-a oferit un „retur” fostului mare campion, chiar la revenirea în România. Soția lui Toni Iuruc a precizat că își va respecta programul stabilit și că nu are de gând să joace la mai puține turnee decât cele la care este, de obicei, prezentă.

„O să-mi fac programul așa cum am hotărât. O să joc turneele pe care le joc mereu. Încă am clasament destul de bun. Să vedem cum o să fiu la sfârșit de an, dar momentan intru la turneele pe care vreau să le joc. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează”, a spus Simona Halep, la sosirea din Qatar, citată de Playsport.