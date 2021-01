Simona Halep trăiește cu frică. Sportiva și-a deschis sufletul la început de 2021

Campiona noastră a decis să treacă de discreția cu care ne-a obișnuit și să fie un pic mai trasnparentă în privința unor lucruri. Ce a spus sportiva despre viitor și care sunt fricile sale? Ce a realizat după pauza provocată de criza sanitară?

Simona Halep se pregătește de Australian Open 2021, timp în care toți sportivii speră ca toate evenimentele să decurgă în mod normal, după pauza consistentă de care au avut parte din cauza crizei sanitare.

Acesta este primul turneu Grand Slam dn acest sezon, astfel că jucătoarea de tenis le-a oferit câteva detalii și declarații fanilor despre ce urmează să se întâmple și cum crede că vor decurge lucrurile în acest an. Campioana urmează să plece în Australia în scurt timp și a acordat un interviu de pe acum în care a vorbit despre efectele coronavirusului și despre schimbările din viața ei din ultimul an.

„Mă sperie ca anul 2021 să nu fie ca 2020, în care să nu putem călători, să nu putem interacționa cu prietenii. Să nu poată să se strângă între ei e cea mai mare greutate pentru toţi oamenii. Dar, după această pandemie parcă am primit aşa o energie prin care văd să mai joc tenis încă 2-3 sau 4 ani. Principalul obiectiv este medalia la Jocurile Olimpice, îmi doresc tare mult să pun în vitrină o medalie indiferent ce medalie”, a declarat Simona Halep pentru Aleph News.

De asemenea, sportiva a mai discutat în urmă cu puțin timp despre un subiect sensibil în lume din aceste vremuri – vaccinarea. Tânăra în vârstă de 29 de ani a declarat că se va vaccina și consideră că e foarte important ca toată lumea să aibă grijă în primul rând de sine și de cei din jur. Amintim că aceasta a fost confirmată cu COVID-19 în cursul anului trecut.

„Eu mă voi vaccina și consider că trebuie să ne vaccinăm că să avem grijă în primul rând de noi și de cei din jurul nostru pentru că dacă nu ne vaccinăm putem transmite în continuare acest virus. Am crezut că voi avea COVID-19 pentru că am știut că o să se răspândească. De la început mi-a fost teamă, din martie, de când a început toată această treabă. M-am ferit cât am putut de mult. Din fericire, am avut simptome foarte ușoare la început, prima și a doua zi. După aceea n-am mai avut nimic și nu mi-a afectat plămânii, ceea ce m-a bucurat tare mult pentru că am putut să mă antrenez la 10 zile după cele 14 de carantină”

Simona Halep