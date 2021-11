Simona Halep șochează prin preferințele culinare. Ce îi place să mănânce fostului lider mondial

Simona Halep șochează prin preferințele culinare. Fostul lider mondial a început deja antrenamentele pentru viitorul sezon. După ce a decis să nu mai participe la turneul demonstrativ din Africa de Sud, locul 20 WTA a ales să rămână în București. Ea va întâmpina aici Ziua Națională a României. Cu această ocazie, Simona Halep a dezvăluit și care sunt preferințele ei culinare din bucătăria autohtonă, iar una dintre alegeri este surprinzătoare.

Simona Halep s-a declarat îngrijorată de apariția noii tulpini Omicron a Covid-19 și speră ca situația să se îmbunătățească până la deplasarea în Australia, pentru primul Grand Slam din 2022.

Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez. Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit. Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a spus Simona Halep, citată de prosport.ro.