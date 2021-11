Simona Halep are dubii în legătură cu Australian Open. „M-ar încurca mental”

Simona Halep are dubii în legătură cu Australian Open. Fostul lider mondial ar fi trebuit să ia startul la turneul demonstrativ „Africa Cares”, ce era programat în Africa de Sud, în 18 și 19 decembrie. Dar situația creată de noua tulpină, Omicron, a coronavirusului, a făcut-o să renunțe la participare. Halep a avut mare grijă în privința vaccinării anti-Covid 19 fiind printre susținătoarele imunizării. Dar noua mutație suferită de virus îi creează emoții în privința începerii viitorului sezon.

Simona Halep are dubii în legătură cu Australian Open. Deși se retrăsese de la Linz în urma unei accidentări la genunchi, fostul lider mondial își confirmase prezența la un turneu demonstrativ ce urma să aibe loc în Africa de Sud, în 18 și 19 decembrie. Halep urma să ia startul în competiție alături de alte două foste lidere mondiale, Venus Williams și Martina Hingis.

În urma apariției noii variante, Omicron, a coronavirusului și chiar în Africa de Sud, Simona Halep a decis să nu mai meargă la turneul demonstrativ de la Johannesburg. De la startul pandemiei, soția lui Toni Iuruc a avut mare grijă cu sănătatea sa, în această privință. Ea a fost una dintre promotoarele vaccinării anti-Covid, mai ales că a trecut prin boală, în toamna lui 2020.

De altfel, Simona Halep are o „relație” mai veche cu teama față de virusuri cu potențial periculos. În 2016, ea a ales să nu participe la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din cauza virusului Zika. Acesta făcea ravagii, pe atunci, mai ales pe continentul sud-american, iar una dintre consecințele infectării era infertilitatea.

Simona Halep este, acum, într-o nouă dilemă din cauza noii tulpini a coronavirusului, una ce este, conform experților, mult mai contagioasă decât celelalte. Sezonul 2022 se apropie cu pași repezi, Australian Open urmând să aibe loc în perioada 17-30 ianuarie. Campioana româncă este încă destul de derutată de situația creată de varianta Omicron.

Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez. Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit. Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a spus Simona Halep, citată de prosport.ro.