Simona Halep și Toni Iuruc se pregătesc de nuntă. Când va avea loc, oficial, cel mai așteptat eveniment al anului

Simona Halep și Toni Iuruc se pregătesc de cel mai important eveniment din viața lor! Se pare că aceștia au pus totul la punct și abia așteaptă să se căsătorească. Iată că mai multe detalii au ieșit la iveală despre cea mai așteptată nuntă din România.

Simona Halep a întâmpinat câteva probleme în ultima perioadă pe plan profesional, dar totul merge ca pe roate în relația pe care o are cu Toni Iuruc. Sportiva se pregătește să își unească destinul cu alesul ei, așa că apropiații ei o să aibă parte de un eveniment de zile mari.

Sportiva a sărbătorit alături de familie în momentul în care a primit inelul de logodnă din partea iubitului său, Toni Iuruc. După acest eveniment emoționant, ea s-a pus pe treabă pentru a pune la punct o altă petrecere ce o să aibă loc chiar anul acesta, în luna octombrie.

Mai mult, se pare că Simona Halep și Toni Iuruc au stabilit și data nunții.

Evenimentul spectaculos o să aibă loc în 2022, iar aceștia speră că sute de invitați o să fie acolo pentru a sărbători povestea lor superbă de dragoste. Nunta se anunță una uluitoare, mai ales pentru că mulți așteaptă să o vadă pe sportivă îmbrăcând rochia de mireasă.

Recent, Simona Halep le dezvăluia tuturor că s-a logodit și trăiește o frumoasă perioadă din viața ei. Dacă la momentul respectiv aceasta nu făcuse planuri de nuntă, se pare că totul a început să fie pus la punct acum pentru ca ea și Toni Iuruc să ajungă în fața altarului.

De asemenea, sportiva spunea că își dorește să devină mămică, dar acest lucru se va întâmpla după ce o să se simtă total împlinită din punct de vedere profesional.

„Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Ne gândim, vorbim, dar nu este nimic stabilit momentan legat de nuntă. Îmi doresc copil, așa să fie!

După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil. Am avut o perioadă de recuperare de 3-4 săptămâni, în care zilnic am făcut 4-5 ore de exerciții și am primit tratament.

Încă mi-este greu, mi-am pierdut ritmul, timing-ul față de minge, dar sunt sigură că în câteva săptămâni o să ajung la un nivel mult mai ridicat.

Cel mai frumos și mai plăcut sentiment e că nu am dureri, mă simt foarte bine și în ultimele 5 zile am putut juca în fiecare zi tenis la intensitate maximă.”, povestea sportiva.