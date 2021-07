Simona Halep și Toni Iuruc, prima poza ca soț și soție pe Instagram. Butonul ”Like” a explodat

Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc și au dat o petrecere pe cinste cu ocazia evenimentului.

Cu ocazia ceremoniei civile, Simona Halep și Toni Iuruc au organizat o petrecere la care și-au chemat doar familia și apropiații. Cei doi au vrut să țină totul secret, doar că presa a reușit să obțină imagini de la fericitul eveniment.

Acum, Simona Halep a postat prima fotografie alături de Toni Iuruc, după ce s-au căsătorit în weekend. Îmbrăcată cu o rochie roșie cu un umăr gol, sportiva s-a fotografiat alături de iubitul pe marginea piscinei din vila din Izvorani, locul în care a avut loc petrecerea de cununie.

Fotografia a adunat peste 80.000 de like-uri în doar câteva ore, iar mai multe vedete s-au înghesuit să îi ureze sportivei casă de piatră, printre care Mihaela Rădulescu sau Ilinca Vandici.

Cu o pereche de sandale de culoare bej, tenismena este sărutată pe obraz de către soțul ei. Cel care i-a cununat a fost chiar Dani Caramihai, vărul lui Toni Iuruc.

Vineri, 23 iulie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit civil. Gică Hagi și Ion Țiriac au fost marii absenți de la evenimentul în care cuplul i-a avut aproape doar pe câțiva oameni apropiați și membri ai familiei.

La jumătatea petrecerii, Simona Halep s-a schimbat și a îmbrăcat o rochie aurie superbă. S-a cântat muzică machidonească și distracția a ținut până în zor.

Se pare că cei doi vor avea cununia religioasă în luna septembrie, iar fanii abia așteaptă să o vadă pe sportivă în rochie de mireasă.

Simona și Toni sunt împreună de mai bine de doi ani, iar cererea în căsătorie a venit pe 10 iunie 2021, urmând că cei doi să se unească în fața lui Dumnezeu în luna septembrie a anului acesta.

Tenismena a vorbit despre inelul de logodnă primit de la soțul ei, spunând că nu îi place să vorbească despre viața personală, dar este un moment important și foarte frumos din viața lor.

„E foarte frumos, îl port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit, în trecut ziceam că va fi un moment banal, dar nu, impactul a fost mare.

Am fost emoționată, mă bucur tare mult să îl am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos împreună, nu-mi place să vorbesc despre viața personală, dar este un moment plăcut.

Ne-am logodit, așa este, mă bucur tare mult, este un moment foarte frumos al vieții mele”