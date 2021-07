Ce se întâmplă cu luna de miere a Simonei Halep. Ce planuri au cei doi soți, de fapt

Simona Halep s-a măritat după o lungă așteptare! Evenimentul care i-a bucurat extrem de tare pe fani a avut loc în secret. Ce se întâmplă acum cu luna de miere a celebrei jucătoare de tenis? Care sunt planurile celor doi proaspăt căsătoriți?

Simona Halep a surprins pe toată lumea. Nunta sa a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus, iar odată cu relaxarea măsurilor amorezii au decis că nu mai este cazul să aștepte. Evenimentul a avut loc în acest weekend, în secret.

Deși proaspeții căsătoriți și-au dorit inițial o petrecere foarte discretă, ziua specială pentru ei a fost una de-a dreptul impresionantă. Majoritatea s-au gândit că după ce mirii au spus „DA” în fața ofițerului stării civile să plece degrabă în luna de miere destinată relaxării lor. Iată că Simo și Toni Iuruc au decis să mai amâne puțin plecarea.

Cei doi au petrecut câteva clipe liniștite la casa din Izvorani, acolo unde a și avut loc nunta. Campioana noastră și alesul său au decis să stea în piscina din curtea casei lor, iar odată cu lăsarea întunericului au stat alături de familie, ulterior s-au bucurat de un foc de artificii care cu siguranță a fost apreciat și de vecinii acestora.

Conform unei tradiții machedonești, mirele a dat petrecerea pentru a celebra acceptul Simonei de a se căsători cu el. Nunta ca la carte va avea loc în luna septembrie, conform gsp.ro. Amintim că sportiva a fost cerută de soție în urmă cu o lună, iar de atunci poartă cu drag inelul oferit de partenerul ei de viață.

„E foarte frumos, îl port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit, în trecut ziceam că va fi un moment banal, dar nu, impactul a fost mare. Am fost emoționată, mă bucur tare mult să îl am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos împreună, nu-mi place să vorbesc despre viața personală, dar este un moment plăcut. Ne-am logodit, așa este, mă bucur tare mult, este un moment foarte frumos al vieții mele”

Simona Halep