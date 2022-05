Simona Halep și Patrick Mouratoglou, primire de senzație la Roland Garros. Cu cine s-a antrenat românca VIDEO

Simona Halep și Patrick Mouratoglou, primire de senzație la Roland Garros. Noul cuplu de senzație din lumea tenisului își continuă pregătirea pentru cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Fostul lider mondial s-a antrenat, miercuri, chiar pe arena centrală Philippe Chatrier. Simona Halep și tenicianul francez au fost întâmpinați cu entuziasm de fanii prezenți la antrenamentul pe care românca l-a efectuat alături de o parteneră de mare calibru.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou, primire de senzație la Roland Garros. Fostul lider mondial și antrenorul de 51 de ani lucrează de zor pentru un parcurs cât mai bun la competiția de Grand Slam de la Paris. Românca a absentat de le ediția de anul trecut din cauza gravei accidentări la gambă suferită la Roma.

Simona Halep a avut din nou probleme medicale la Roma, dar la gleznă. Ea a trecut cu bine peste ele, declarând că se simte „proaspătă și sănătoasă”.

„Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest moment, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin”, a spus Simona Halep, conform eurosport.ro .

Simona Halep e încântată de colaborarea cu Patrick Mouratoglou care i-a stârnit din nou pasiunea pentru tenis.

„Patrick mi-a oferit multă motivație și m-a ajutat să îmi găsesc dragostea pentru acest sport. Este o plăcere să fiu din nou pe teren și să muncesc din greu. Totul s-a schimbat și acum trebuie să mă adaptez, dar simt că m-am descurcat bine până acum. Abia aștept să ofer ce am mai bun pe teren și să dau tot ce am mai bun. Pot să fiu mai agresivă și lucrăm la acest aspect, dar și la jocul complet”, a spus Simona Halep pentru sursa citată.

Halep și Mouratoglou au beneficiat de o primire de senzație, miercuri, la antrenamentul pe care românca l-a făcut pe arena Philippe Chatrier. „Regina zgurii”, așa cum e considerată Halep, beneficiază de sprijinul fanilor francezi, mai ales după ce a început colaborarea cu faimosul tehnician francez.

„Campioana din 2018 e „în casă” au titrat organizatorii care au postat pe Twitter un clip cu intrarea româncei pe teren, în ovațiile spectatorilor. Mai mult, ca și la Roma, Simona Halep (19 WTA) s-a antrenat împreună cu actualul lider mondial, poloneza Iga Swiatek. Cele două s-au întâlnit în semifinale la Indian Wells, Swiatek impunându-se după un meci echilibrat, cu 7-6, 6-4.

The 2018 champ is in the house 🇷🇴

👋 @Simona_Halep #RolandGarros pic.twitter.com/YFTG5ch0Uf

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2022