Simona Halep și Patrick Mouratoglou nu se joacă. Fostul lider mondial și antrenorul francez au deja două săptămâni de când au început colaborarea. Românca se pregătește la Academia de tenis a acestuia de la Bion, o localitate situată pe Coasta de Azur, între Cannes și Nice. Simona Halep n-a abandonat antrenamentele nici măcar în ziua în care credincioșii catolici religia majoritară în Franța – au sărbătorit Paștele.

Decizia de a lucra cu Simona Halep a fost caracterizată de Mouratoglou drept una „de suflet”. Tehnicianul de 51 de ani a mai subliniat că românca are aceeași vârstă, 30 de ani, cu a Serenei Williams, când francezul a îneput colaborarea cu campioana americană.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, pentru France TV Info.