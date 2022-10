Simona Halep și mama ei au ieșit din casă cu o avere. Accesoriile de 10.000 de euro care au atras privirile

Simona Halep și mama ei au atras atenția cu accesoriile alese într-o recentă apariție în public. Celebra sportivă nu se uită la bani când vine vorba de răsfăț. Aceasta știe în ce să investească și își face poftele când vine vorba despre obiecte pe care cu siguranță orice femeie le dorește. Mulți români s-ar gândi să își achiziționeze mașini de banii cheltuiți de Simo pe diverse lucruri.

Simona Halep și mama ei, accesorii de 10.000 de euro: cum au ieșit acestea din casă?

Simona Halep a muncit mult pentru averea strânsă până acum. Aceasta nu evită să se bucure de sumele mari de care dispune pentru a-și face poftele. Mama sportivei a ieșit recent din casă cu o poșetă extrem de scumpă pe care cu siguranță toate femeile o visează. Mulți români ar cumpăra o mașină de acești bani.

Campioana noastră se bucură de o carieră de succes. În spatele orelor multe petrecute la antrenamente și dincolo de emoțiile din teren ea se bucură și de un răsfăț pe măsură. Blondina a fost surprinsă recent în drum spre mall de ziua de naștere alături de părinții ei, Stere și Tania Halep. Cu siguranță toată lumea a remarcat gențile pe care le purtau doamnele.

E clar că Simo și mama sa nu se uită la bani atunci când vine vorba despre un accesoriu impresionant. Mai exact, geanta purtată de Tania Halep este considerată de experți o investiție, valoarea ei crescând de la an la an. Concret, piesa costă aproximativ 10.000 de euro. În timpul acesta, campioana noastră a fost mai modestă și acum a purtat o geantă Dior și pantofi de la aceeași firmă. Geanta are un preț de aproximativ 1.800 de euro, iar pantofii 800 de euro.

Motivul divorțului

Vestea șocantă a anului a fost cu siguranță divorțul răsunător dintre Simona Halep și Toni Iuruc. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate la doar un an de la cununia civilă. Aceștia se pregăteau ca în lunile viitoare să facă și cununia religioasă, dar și o mare petrecere. Totul a fost anulat, iar Simo este acum din nou singură.

Mulți au crezut că despărțirea dintre ei a avut loc din cauza plecărilor dese ale sportivei. Cu toate astea, motivele ar fi fost reprezentate de condițiile pe care bărbatul i le-a pus jucătoarei de tenis. El ar fi obligat-o pe Simo să aleagă între el și tenis, spun apropiații.