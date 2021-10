Simona Halep și Emma Răducanu, la un pas de confruntarea directă. Când joacă cele două în sferturile Transylvania Open

Simona Halep și Emma Răducanu, la un pas de confruntarea directă. Cele două staruri ale turneului WTA 250 de la Cluj au trecut cu brio de optimile de finală. Ele s-ar putea întâlni într-o multașteptată confruntare, în semifinalele competiției. Până atunci, ambele trebuie să învingă în partidele pe care le vor juca astăzi, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Simona Halep (18 WTA) o are adversară pe conaționala Jaqueline Cristian (105 WTA), în timp ce Emma Răducanu (23 WTA) o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostyuc (55 WTA).

Simona Halep și Emma Răducanu au fost triumfătoare în partidele pe care le-au disputat, joi, în cdrul optimilor de finală ale Transylvania Open. Fostul lider mondial s-a impus cu 6-4, 6-2 în fața rusoaicei Varvara Gracheva. Dar jucătoarea din Constanța a trecut prin momente dificile la finalul primului set când a acuzat dureri la coloană. Halep a cerut un time-out medical și a reușit apoi să încheie rapid al doilea set. La finalul meciului, ea a recunoscut că a fost la un pas de abandon, din cauza durerilor.

Consider că am făcut un joc bun, până la finalul primului set, până s-a întâmplat mișcarea aia ciudată și m-am blocat la spate. După, am vrut doar să lovesc mingea, să termin punctele repede. M-a ajutat și ea, a greșit câteva mingi și s-a legat cumva să câștig meciul.

Cu siguranță, da, dacă mă durea și mai tare, m-aș fi oprit. Am mai avut durerile astea, sunt blocaje la coloana lombară, pur și simplu îți taie respirația și nu prea poți să faci anumite mișcări.

Am făcut tot ce-am putut, cât mi-a permis durerea și am reușit să câștig. M-am gândit să mă opresc, să nu agravez”, a spus Simona Halep după încheierea partidei, conform playsport.ro.