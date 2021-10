Simona Halep și-a decis viitorul. Cât timp va mai juca tenis

Simona Halep și-a decis viitorul. Dubla campioană de Grand Slam se află la Cluj-Napoca unde va juca la Transylvania Open. După un sezon dificil, mrcat de accidentări, numărul 18 WTA a vorbit despre situația sa sportivă. În cadrul unei conferințe de presă, Simona Halep și-a dezvăluit planurile de viitor, inclusiv cât timp ar mai vrea să joace tenis în circuitul mondial.

Simona Halep și-a decis viitorul

Simona Halep și-a decis viitorul. Jucătoarea din Constanța a traverat unul dintre cei mai dificili ani din cariera sa. „Plecată la drum”, la începutul lui 2021, de pe locul 2 mondial, Halep a fost „lovită” de accidentări ce au împiedicat-o să participe la turnee majore, de la Roland Garros, până la Wimbledon și Jocurile Olimpice. Situația medicală a ținut-o apoi „pe tușă” 3 luni, timp în care a coborât tot mai mult în ierarhia mondială. A ieșit din top 10 pentru prima oară după 7 ani și jumătate.

Întorsă pe circuit, Halep a dat dovadă de o mare dorință de revenire în top, dar, deocamdată, lucrurile sunt departe de țintă. A reușit să atingă sferturile de finală la Kremlin Cup, dar a fost depășită în sferturi de grecoaica Maria Sakkari. Acum, Halep s-a întors după 5 ani la Cluj, unde va juca la Transylvania Open ce are loc în această săpptămână. Organizatorii au schimbat ziua meciului său din primul tur. Astfel, Halep o va întâlni, în primul tur, pe Gabriela Ruse, abia miercuri.

Cât timp va mai juca tenis

Simona Halep a făcut primele antrenamente în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, apoi a susținut o conferință de presă. Cu acest prilej, ea a dezvăluit planurile pe are le are și a anunțat când are de gând să-și încheie cariera. În plus, ea a anunțat că e posibil să participe și la turneul din Linz (Austria), ce va avea loc între 6-12 noiembrie, înainte de finalul sezonului.

Nu am avut un an bun pentru că patru luni am fost accidentată, am 7-8 turnee, ceea ce este foarte puțin. E normal sa îmi scadă încrederea, dar nu mă refer la joc, mă antrenez foarte bine, și meciurile pe care le-am avut au fost foarte bune, dar concentrarea de a sta de la început până la final e partea mai dificilă.

Sunt mult mai bine de la săptămână la săptămână. Mă bucur că am ocazia să joc câteva turnee anul acesta înainte să fac pregătirea de sfârșit de an. Va fi un bonus orice voi face aici, la Cluj, și poate săptămâna viitoare la Linz, a spus Simona Halep la conferința de presă de la Cluj, citată de eurosport.ro.

În prezent, principala favorită a turneului de la Linz este chiar Emma Răducanu, astfel că vor șanse să vedem un duel între cele două. La Cluj, Emma și Simona se pot întâlni în semifinale.

Sursa foto: transylvaniaopen.ro