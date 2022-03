Simona Halep și-a aflat adversara din sferturile de finală de la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a impus în „meciul unei generații”, contra rivalei Sorana Cîrstea, în optimile competiției WTA 1000 din California. Constănțeanca a câștigat cu 6-1, 6-4, la capătul unei partide în care a arătat cine este „șefa” tenisului din România. Simona Halep va evolua în următoarea manșă contra unei jucătoare cu care s-a întâlnit ultima oară tot la Indian Wells, acum patru ani.

Simona Halep și-a aflat adversara din sferturile de finală de la Indian Wells. Jucătoarea din Constanța a trecut destul de lejer, marți, de compatrioata Sorana Cîrstea, în optimile competiției dotată cu premii totale de 8.369.455 de dolari. Partida a durat 83 de minute și a tranșat, cel puțin pentru moment, problema „rachetei numărul 1 a României” din prisma ierarhiei WTA.

Simona Halep a mărturisit, la finalul meciului, îi e mereu dificil să joace împotriva unei compatrioate, dar a încercat să trateze meciul ca pe unul normal

„Chiar mi-a plăcut să joc aici, mă simt ca acasă. Nu a fost un meci ușor, e mereu greu să joc cu o româncă. Am fost încrezătoare până la final și așa am reușit să închei meciul în două seturi. Toată lumea e fericită aici și îmi transmite această stare. Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul doi, am fost încrezătoare la retur”, a spus Simona Halep la finalul meciului, conform playsport.ro.