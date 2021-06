Simona Halep s-a retras de la Wimbledon. Prima reacție a jucătoarei după anunțul trist

Clipe grele în cariera celebrei jucătoare de tenis. Simona Halep simte din nou înfrângerea din cauza stării sale de sănătate. Accidentarea campioanei noastre a scos-o din circuit. Care a fost prima reacție a sportivei după anunțul că se retrage de la Wimbledon? Fanii se așteptau la o astfel de veste din cauza șirului lung de accidentări avute în ultima perioadă.

Simona Halep, retragere așteptată de la Wimbledon. Ce mesaj le-a transmis fanilor?

Veștile proaste nu s-au oprit nici acum pentru celebra campioană a noastră. Simona Halep are luni bune de când gustă din plin de momente critice în carieră și neputință. Aceasta s-a retras de la Wimbledon.

Fanii nu sunt șocați că nu o vor mai vedea jucând pe iarba londoneză și îi sunt alături în aceste clipe de cumpănă în care o sprijină și o ambiționează să treacă repede pentru perioada grea în care se află.

Din păcate, accidentarea de la Roma a scos-o din circuit, iar recuperarea e cu atât mai grea. Se zvonea deja de trei săptămână că este cel mai posibil ca Simo să nu revină în atenția fanilor în teren, iar acum informația a fost confirmată chiar de aceasta.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare. Cu toate astea, tratează în continuare situația cu pozitivism și le promite celor care o iubesc faptul că își păstrează emoțiile, speranța și dorința de a câștiga încă o dată această competiție pentru la anul.

„Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică”

Sportiva se declară supărată pentru că a fost nevoită să ia această decizie, dar corpul său nu s-a refăcut complet și ar fi fost un real pericol să nu pună starea sa de sănătate în prim-plan:

„Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor.

Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, au fost cuvintele blondinei de pe rețelele de socilizare.