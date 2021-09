Simona Halep, revenire fantastică la US Open. Fanii de la New York au explodat de fericire

Vești fantastice pentru fanii Simonei Halep! Aceasta a oferit tuturor din tribune un meci spectaculos. Fanii ei au explodat de fericire în urma jocului contra Elenei Rybakina.

Victorie uriașă și mult așteptată pentru Simona Halep. Campioana noastră a reușit să se califice în turul al treilea de la US Open fără prea mari emoții, au sesizat fanii, după ce s-a impus cu 6-3, 6-1 în fața Kristinei Kucova. Acum, aceasta a învins-o pe Elena Rybakina (22 de ani, 20 WTA), scor 7-6(11), 4-6, 6-3 și s-a calificat astfel în a doua săptămână a ultimului turneu de Gran Slam al anului.

Simo a evoluat în fața sportivei din Kazahstan ce ocupă locul 20 în clasamentul WTA. Cea din urmă a ajuns în această fază a competiției după ce anterior le-a eliminat pe Aliaksandra Sasnovich și Caroline Garcia.

-Turul 1 Halep – Camila Giorgi (Italia, 29 de ani, 36 WTA) 6-4, 7-6 (3)

-Turul 2 Halep – Kristina Kucova (Slovacia, 31 de ani, 111 WTA) 6-3, 6-1

-Turul 3 Halep – Rybakina (Kazahstan, 21 de ani, 20 WTA) 7-6 (11), 4-6, 6-3.

Simona Halep a recunoscut că cele două victorii obținute la US Open anterior i-au adus un plus de încredere, lucru de care avea nevoie. Aceasta a mărturisit atunci că este foarte bine că s-a întors după ce anul trecut nu a putut juca.

Cu toate astea, sportiva s-a simțit îngrijorată înaintea turneului din cauza problemlor medicale ce i-au dat mari bătăi de cap și au ținut-o pe bară preț de câteva luni.

”Este foarte bine că m-am întors aici, anul trecut n-am putut juca. Este extraordinar să pot juca iar în fața spectatorilor, cărora le mulțumesc pentru prezență. Întotdeauna este grozav să joci la US Open, unde atmosfera este deosebită.

Chiar înainte de confruntare campioana noastră mărturisea tuturor că s-a antrenat o dată fără bandaj, moment în care a simțit din nou durerea. Mai mulți specialiști au sfătuit-o să păstreze bandajul în zona aferentă și să joace în continuare cu el.

”M-am antrenat o dată fără bandaj, acum câteva zile, aproximativ jumătate de oră, și am simțit din nou durerea. Probabil că este și ceva mental, dar am și o leziune acolo. Am vorbit cu fizioterapeuții, care m-au sfătuit să păstrez bandajul, deci voi juca în continuare cu el”, a recunoscut Simona Halep.