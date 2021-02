Simona Halep, reacție neașteptată după eșecul Biancăi Andreescu. Cele două sunt mari rivale

Reacția Simonei Hale după eșecul Biancăi Andreescu la Australian Open. „Este dificil să te aștepți ca toate jucătoarele de top să câștige meciurile”, a spus campioana noastră la o conferință de presă.

Simona Halep, părere despre eșecul Biancăi Andreescu la Australian Open. „Vremurile nu sunt ușoare”

Simona Halep a vorbit despre eliminarea suferită de Bianca Andreescu la Australian Open. Constănțeanca a pus acest eșec pe seama faptului că rivala sa a stat 15 zile în carantină strictă și nu s-a atrenat.

„Este dificil să te aștepți ca toate jucătoarele de top să câștige meciurile. Unele au făcut carantină totală, nu s-au antrenat. Vremurile nu sunt ușoare. Partea mentală joacă un rol important. Nu cred că jucătoarele de top vor câștiga toate meciurile”, a declarat Simona Halep.

Bianca Andreescu, sportivă cu origini românești, a pierdut în fața ocupantei locului 71 WTA, Su-Wei Hsieh. Jucătoarea din Taipei s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o oră și 25 de minute de la începerea jocului. Bianca nu a avut nicio șansă în acest meci.

Cele două s-au duelat în premieră la Turneul Campioanelor 2019

Fost lider mondial, Simona Halep, a evoluat în Grupa Violet la Turneul Campioanelor 2019. Ea le-a înfruntat pe Karolina Pliskova, Bianca Andreescu și Elina Svitolina. În Grupa Roșie au evoluat Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitova și Belinda Bencic. Turneul Campioanelor a fost găzduit în premieră la Shenzhen.

Față de ediția din 2018, care a avut loc în Singapore, în 2019 s-au dublat și premiile totale, de la 7 la 14 milioane de dolari. Câștigătoarea WTA Finals a încasat cel mai mare premiu din istoria tenisului până atunci, cu 3,8 de milioane de dolari. Condiția pentru a primi cele aproape cinci milioane de dolari este ca jucătoarea campioană să iasă victorioasă din toate meciurile din faza grupelor.

„Știu că nu va fi ușor. Orice jucătoare din această competiție este o adversară grea. Abia aștept să văd ce pot face împotriva lor. Sper să pot face lucruri bune. Am jucat cu Svitolina și Pliskova anul acesta, deci într-un fel știu la ce să mă aștept. Cu Simona nu am jucat niciodată, dar am admirat-o. Va fi un meci foarte interesant, deci sunt entuziasmată”, spunea Andreescu înainte de a o înfrunta pe Halep.

„E uimitor ceea ce a făcut. Să câștigi un turneu de Grand Slam la doar 19 ani, să evoluezi în doar câteva competiții și să le câștigi și pe alea, e un lucru foarte, foarte bun. A meritat, a jucat foarte bine”, a declarat, la rândul ei, constănțeanca.