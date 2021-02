Simona Halep, mesaj clar către Darren Cahill. Ce i-a transmis antrenorul, românca i-a dat dreptate

„Am arătat ca vehea Simo”, a spus românca în interviul de la finalul meciului cu Ajla Tomljanovic de la Australian Open în care se disculpa pentru ieșirile din timpul luptei. Mesajul său pentru antrenorul Darren Cahill și echipa.

Campioana noastră i-a cerut scuze lui Darren Cahill după victoria cu Ajla Tomljanovic de la Australian Open. Românca a avut mai multe reacții nervoase și reproșuri către loja sa, iar la finalul meciului și-a cerut iertare.

„Am fost nervoasă dinaintea meciului. Am vorbit non stop și numai negativ. Trebuie să cer scuze echipei mele pentru că am fost negativistă și cu ei. Se mai întâmplă. Am vorbit cu Darren și mi-a zis că am arătat ca vechea Simo. I-am spus că nu, că am imbunătățit ceva și am luptat până la final. A fost de acord cu mine”, a spus Simona Halep la conferința de presă.