Simona Halep ratează Roland Garros. Cât va dura recuperarea, de fapt, după accidentarea de la Roma

Simona Halep va lipsi de la Roland Garros după ce s-a accidentat la Roma. Sportiva trebuie să se refacă și se confruntă cu o problemă foarte gravă ce o va putea ține departe de terenul de tenis pentru o perioadă. Aceasta este conștientă că va rata turneul, dar pune pe primul loc sănătatea și speră să revină în forță în curând.

Simona Halep s-a accidentat la gamba stângă fără a face vreo mișcare bruscă. În momentul în care aștepta serviciul adversarei, sportiva a început să simtă o durere foarte mare din senin. Ținând cont că urmează Roland Garros, românca a dezvăluit că sezonul o să îi fie afectat foarte tare. De asemenea, aceasta a decis să rămână acasă, în România, pentru a se recupera timp de maxim 5 săptămâni.

„Am o mică ruptură la gambă, destul de profundă. Va trebui să fac repaus destul de mare. După ce se retrage hematomul trebuie să mai fac o investigație, dar 3,4,5 săptămâni durează (n.r. recuperarea). Este destul de grav, nu mă așteptam, dar o luăm ca atare și mergem înainte.

Stăteam la retur și am făcut o mică săritură și atunci am simțit o durere foarte mare. Mereu mă recuperez în țară și am încredere în medicii pe care îi am. Este cel mai bine să fiu acasă în momente așa.

Nu pot să joc, nu pot să mă mișc, nu pot să fac nimic. Va fi o perioadă destul de dificilă, dar moral sunt bine. Accept ce s-a întâmplat. (…) Obiectivul este să fiu bine până la Olimpiadă.”, a spus jucătoarea de tenis.