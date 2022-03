Simona Halep, probleme medicale la Miami. Jucătoarea din Constanța se pregătește să ia startul în turneul WTA 1000 din Florida. Ea a o va întâlni în turul 2, joi seară, nu mai devreme de ora 22.00, pe australianca Daria Saville (249 WTA). Românca a acuzat dureri la coapsa stângă în timpul semifinalei pierdute la Indian Wells, în fața polonezei Iga Swiatek. Care e situația Simonei Halep înainte de debutul în competiția de la Miami.

Simona Halep, probleme medicale la Miami. Fostul lider mondial va juca direct în turul 2 al turneului dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari. Ea o va întâlni, joi seara, pe australianca Daria Saville (28 de ani, 249 WTA). Cele două jucătoare s-au mai duelat în alte patru meciuri directe, scorul fiind de 3-1 în favoarea româncei.

Simona Halep și Saville au fost programate în a patra partidă a zilei ce va avea loc pe Terenul 7 din complexul sportiv din Miami Gardens. Întâlnirea nu va începe mai devreme de ora 22.00, în funcție și de durata celor trei meciuri ce vor avea loc înaintea celui dintre ele.

Simona Halep a declarat că partida contra australiencei de origine rusă, va fi destul de grea, mai ales că aceasta a jucat bine la Indian Wells, unde a ajuns în optimile de finală.

Simona Halep a prefațat meciul cu Daria Saville, afirmând că se așteaptă să dea „tot ce am mai bun”

„A jucat bine la Indian Wells, a jucat bine și aici în primul tur, m-am uitat un pic. Va fi un meci destul de greu, pentru că va fi primul din turneu pentru mine și mereu se întâmplă așa. Dar am încredere în mine, sunt pregătită și aștept să dau tot ce am mai bun”, a declarat Simona Halep, conform digisport.ro.

Halep a acuzat dureri la coapsa stângă în timpul semifinalei pierdute la Indian Wells, în fața polonezei Iga Swiatek. Ea a apărut la antrenamentele de la Miami cu un bandaj în zona cu probleme, dar a declarat că nu e vorba de nimic grav.

„Da, protejez un pic, am niște dureri, dar nu este o accidentare gravă. Am făcut o ecografie care mi-a arătat că nu este ceva grav, dar se poate agrava cu jocul. Însă o să am grijă cât pot de mult”, a spus Simona Halep pentru Digi Sport.