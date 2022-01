Simona Halep, probleme mari la Australian Open. Fostul lider mondial a pierdut în optimile primului turneu de Grand Slam al anului în fața franțuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), scor 4-6, 6-3, 4-6. A fost un meci dramatic, întins pe durata a 2 ore și jumătate, în condițiile unei călduri sufocante, de 33 de grade. Simona Halep ratează, astfel, șansa de a-și egala rezultatul de anul trecut, când a atins sferturile de finală ale competiției.

Simona Halep, probleme mari la Australian Open. Fostul lider mondial pornea ca favorită în meciul din optimile de finală ale turneului. Franțuzoaica Alize Cornet era clasată pe locul 61 WTA și nu ajunsese niciodată în faza sferturilor de finală la Melbourne, în cele 16 ediții la care a participat.

Simona Halep (15 WTA), în schimb, părea conectată total la ritmul competiției, inclusiv la căldura sufocantă din Australia.

Simona Halep s-a confruntat, însă, nu doar cu atmosfera încinsă de la ora partidei, ci și cu noi probleme fizice. Ea a acuzat, începând cu setul al doilea dureri la piciorul stâng, cel supus accidentării și în sezonul trecut. Simona a luptat, totuși, eroic în fața jucătoarei din Franța aflată într-o zi de grație.

Simona Halep a reușit să preia controlul partidei după ce a fost condusă cu 4-6, 1-3. Ea și-a adjudecat setul al doilea cu 6-3 și l-a început bine și pe cel decisiv. Momentul decisiv al partidei s-a petrecut la scorul de 3-2 pentru Halep care a ratat o minge de break – și de 4-2 – pe serviciul adversarei.

Ea și-a pierdut, apoi, propriul serviciu, după ce a condus cu 30-0. Astfel, în loc de un foarte posibil 5-2 pentru Halep, scorul a devenit 4-3 pentru Alize Cornet care, apoi, a câștigat setul și partida cu 6-4. Pentru calificarea în optimi, Simona Halep va primi un cec de 328.000 de dolari australieni, aproximativ 209.000 de euro. În sferturile de finală, Alize Cornet o va întâlni pe americanca Danielle Collins.

It is very hot out there and seeing Simona like this between points worries me. pic.twitter.com/JcBtFC3NT2

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 24, 2022