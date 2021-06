Simona Halep primește încă o lovitură. Ce se întâmplă la Jocurile Olimpice cu numărul 3 mondial

Simona Halep are probleme și la Jocurile Olimpice. Numărul 3 mondial a fost nevoită să se retragă de la Wimbledon din cauza problemelor la gamba stângă. Accidentată încă din 12 mai, de la Roma, jucătoarea din Constanța a încercat să ia startul la competiția de pe iarba londoneză. Ea era deținătoarea titlului, triumfând în 2019. Dar problemele medicale au silit-o să declare forfait și la Londra. În acest an, principalul obiectiv al Simonei este obținerea unei medalii la Olimpiada de la Tokio.

Zâmbește, mâine va fi mai rău! Una dintre legile lui Murphy pare valabilă și pentru Simona Halep. Jocurile Olimpice sunt principalul ei obiectiv, dar, până atunci, numărul 3 mondial ar fi vrut să-și apere titlul de la Wimbledon. N-a fost posibil, însă. Deși a sperat că va putea lua startul la turneul de la All England Club, Simona a fost nevoită să se retragă. Accidnetarea de la gamba stângă s-a dovedit mai serioasă decât și-ar fi dorit. Din 12 mai, de la producerea acesteia în cadrul turneului de la Roma, Simona n-a mai jucat niciun meci oficial. A urmat un program intens de tratament și recuperare și părea aptă și ia startul la Wimbledon. Dar problema medicală a obligat-o să-și anunțe retragerea din turneu.

Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor. Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, a fost anunțul făcut de Simona Halep pe rețelele de socializare.