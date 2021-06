Cu cine joacă Sorana Cîrstea la Wimbledon. Iubita lui Ion Ion Țiriac și-a aflat adversarele

Sorana Cîrstea a avut baftă la Wimbledon. Iubita lui Ion Ion Țiriac va avea parte de o adversară foarte accesibilă în primul tur al competiției de pe iarba londoneză. După ce Simona Halep și-a anunțat retragerea de la turneu, România a mai rămas cu 5 jucătoare în proba feminină. Cel mai vechi turneu de Grand Slam din tenisul mondial se va desfășura în perioda 28 iunie – 11 iulie.

După abandonul Simonei Halep, Sorana Cîrstea a rămas cea mai bine plasată româncă de pe tabloul principal de la Wimbledon. Ziua de vineri a venit cu uriașa dezamăgire a anunțului făcut de Halep în privința participării la turneu. Deși încercase să se menajeze, renunțând la competiția de la Bad Homburg, numărul 3 mondial s-a dat bătută în fața problemelor cu gamba stângă. Ea a anunțat, cu mare tristețe, că e nevoită să se retragă și din competiția pe care a câștigat-o în 2019.

Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor. Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.