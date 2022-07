Simona Halep, primele declarații după înfrângerea de la Wimbledon. Unde a greșit pe teren

Simona Halep vine cu o primă reacție după înfrângerea de la Wimbledon. Campioana noastră se simte nedumerită după jocul cu Rybakina. După cinci meciuri incredibile de care românii s-au bucurat din plin, Simo nu a reușit să se ridice la același nivel și în semifinala cu adversara sa. ,,În acest moment n-am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat!”, a susținut jucătoarea de tenis. Ce alte declarații a mai făcut despre jocul de astăzi?

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) a fost eliminată de la Wimbledon în faza semifinalelor de Elena Rybakina, scor 3-6, 3-6. Simo nu a reușit să se ridice la același nivel cu adversara de azi, aflată în premieră într-o astfel de fază a unui turneu de Grand Slam.

Campioana din 2019 a încercat să găsească explicații pentru prestația modestă. Sportiva a mărturisit că cealaltă jucătoare de tenis a jucat la un nivel înalt pe care ea nu a reușit să îl atingă. Halep a subliniat că Rybakina a fost solidă și constantă, meritând astfel să câștige.

Campioana noastră a mai declarat că ar fi trebuit să servească mai bine, dar în semifinală și-a dat seama că s-a întors la serviciul obișnuit cu multe duble greșeli. Cea din urmă susține că nu are nicio explicație pentru prestația de astăzi, dar se mai întâmplă să existe și o astfel de zi.

„Ea a jucat foarte bine, la un nivel înalt, iar eu nu am reușit să replic la fel. Tot creditul pentru ea. A fost solidă și constantă, nu a avut fluctuații. Dar nici eu nu am făcut prea multe. Cred că i-am oferit mingea perfectă pentru jocul ei, s-a simțit confortabil pe teren. A meritat să câștige având în vedere cum am jucat eu.

Ar fi trebuit să servesc mai bine, știu că am crescut mult în ultimele trei luni la această lovitură, dar în semifinală parcă m-am întors la serviciul meu obișnuit, cu multe duble greșeli și prea moale. Dacă aș fi servit mai bine lucrurile ar fi altfel pentru mine.

În acest moment nu am nicio explicație de ce am servit atât de rău, dar se întâmplă. Am avut trei luni în care să schimb lucruri, poate e nevoie de mai mult timp să repar și să fie rutină. Poate și pentru că am fost un pic obosită nu a mers”, a spus Simona Halep, într-o conferință de presă.