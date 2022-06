Simona Halep, prima victorie pe iarbă după 3 ani. Cu cine joacă în turul 2 la Birmingham

Simona Halep, prima victorie pe iarbă după 3 ani. Jucătoarea din Constanța s-a numărat printre invitații speciali la meciul de retragere al lui Horia Tecău, de vinerea trecută, de la Cluj. Imediat după eveniment, fostul lider mondial a plecat la Birmingham, la primul turneu pe iarbă al sezonului. Simona Halep a câștigat în turul 1 în fața ucrainencei Lesia Tsurenko, aceasta fiind întâiul triumf după 3 ani pe această suprafață.

Simona Halep, prima victorie pe iarbă după 3 ani. Fostul lider mondial s-a calificat în optimile de finală la Birmingham după ce a trecut de Lesia Tsurenko cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră și 18 minute de joc. În continuare, Simona se va duela britanica Harriet Dart, ocupanta locului 106 WTA. Aceasta din urmă a trecut de Camila Osorio cu scorul de 6-2, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră și 18 minute de joc.

Simona Halep și Harriet Dart s-au întâlnit până acum o singură dată în circuit, la Australian Open în 2020, în turul al doilea. Atunci, românca s-a impus fără mari emoții, cu scorul de 6-2, 6-4. Totuși, Halep a uitat acel meci pentru că la interviul de după meci a spus că nu a mai întâlnit-o niciodată pe sportiva din Marea Britanie, beneficiară a unui wildcard.

Simona Halep a uitat de partida de la Australian Open contra lui Harriet Dart, dovadă și declarația sa după meciul cu Tsurenko.

„Nu am jucat niciodată împotriva ei, doar am urmărit-o pe ea jucând de foarte multe ori, nu știu la ce să mă aștept pentru că nu am jucat, dar voi vedea. Eu sunt pregătită și voi da totul să obțin victoria”, a spus Simona Halep despre următoarea ei adversară de la Birmingham, Harriet Dart, conform Eurosport.