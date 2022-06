Simona Halep a primit un cadou de 100.000 de euro. Despre ce e vorba: „Performanța înseamnă totul!”

Simona Halep este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis și una dintre cele mai îndrăgite sportive din România. În vârsta de 30 de ani, sportiva a muncit de mică pentru visul ei, iar acum nu duce lipsă de bani. Recent, a primit un cadou în valoare de 100.000 de euro.

Simona Halep a semnat un nou parteneriat de imagine cu o mare firmă internațională, Automobile Bavaria Group, cea mai mare rețea de dealeri BMW din Europa Centrală și Sud-Est. Firma are 12 dealeri autorizați în țara noastră, 5 în Germania și câte o reprezentanță în Austria și Viena.

Acum, oficial, Simona Halep a devenit ambasador al Automobile Bavaria Group, la fel ca un alt mare sportiv din România, cunoscut la nivel internațional, Gheorghe Hagi.

„Performanța înseamnă totul, atât în sport, cât și în business. Pentru mine, să am alături un partener ca Automobile Bavaria înseamnă să am mereu o garanție a calității și a încrederii. Sunt fericită să fiu alături de idolul meu Gică Hagi în familia Automobile Bavaria. Mă bucur că intrăm în acest parteneriat și că putem construi împreună mai departe”, a spus Simona Halep.

Prin semnarea contractului de parteneriat, Simona va avea la dispoziție pentru următorii doi ani cele mai noi modele sport din gama BMW. Mai mult de atât, sportiva va primi o limuzină pentru evenimentele de protocol.

„Suntem onorați de parteneriatul cu un sportiv excepțional așa cum este Simona. Colaborarea noastră a venit firesc, deoarece ne bazăm performanțele pe aceleași valori: muncă, perseverență și pasiune. În afaceri, ca și în sport, poți să ajungi la excelență doar prin valori solide. Simona a început tenisul în România și a reușit să devină numărul 1 mondial.

Și noi am construit business-ul auto pornind din Brașov, construind o rețea națională de reprezentanțe BMW, pe care am dezvoltat-o la nivel european, reușind să atingem performanța de a deveni Rolls-Royce Global Dealer of the Year în 2017, același an în care Simona a ajuns în fruntea clasamentului mondial WTA”, a declarat Michael Schmidt, președinte și fondator Automobile Bavaria Group.