Simona Halep, prima reacție după calificarea în al doilea tur la US Open. Va avea o adversară facilă

În perioada 30 august – 12 septembrie are loc turneul de Grand Slam US Open în Statele Unite ale Americii. Simona Halep a început cu dreptul turneul și a obținut prima ei victorie când a învins-o pe Camila Giorgi. Cu cine va juca românca noastră mai departe.

Vești excelente pentru Simona Halep. Fostul lider mondial la tenis feminin se poate lăuda cu faptul că a avut un debut fenomenal la US Open 2021. Sportiva originară din Constanța a bătut-o pe Camila Giorgi, prima ei adversară din cadrul primului tur de la US Open 2021.

Care a fost prima reacție a logodnicei lui Toni Iuruc, atunci când și-a dat seama că a avansat în etapa urnătoare de la US Open. Simona Halep s-a declarat mulțumită de victorie, deși a întâmpinat câteva probleme fizice și nu a fost în formă maximă în timpul partidei.

„Sunt foarte mulțumită cu această vcitorie. Ea a jucat bine, a câștigat în Canada și a venit cu încredere. Am avut ceva probleme fizice, dar am trecut peste ele. Am lucrat foarte mult la serviciu și am mai multă încredere atunci când servesc bine.”, a spus Simona Halep după meci, la Eurosport.