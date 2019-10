Simona Halep, prima înfrângere la Turneul Campioanelor. Cum se schimbă situația pentru sportiva româncă

Simona Halep a înregistrat prima îngrângere la Turneul Campioanelor. Numărul 5 mondial a cedat în fața ucrainencei Elina Svitolina, scor 5-7, 3-6 și se pregătește de ultimul meci din grupa violet, cu sportiva Karolina Pliskova.

Simona Halep, obligată să o învingă pe Karolina Pliskova în ultimul meci din grupă la Turneul Campioanelor

Elina Svitolina s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor, după ce a învins-o pe Simona Halep cu 7-5, 6-3. Ucarineanca a declarat la finalul partidei că se aștepta la un duel dificil.

„A fost un meci extrem de dificil, ambele am urmărit mingile, au fost schimburi lungi. Am jucat foarte bine, am stat bine în defensivă și sunt mulțumită de acest lucru. Cu siguranță mă așteptam la meciuri grele, am fost extrem de concentrată de la început. Speram să pot păstra nivelul de joc și asta am făcut”, a declarat Elina Svitolina.

Simona Halep nu a mai repetat jocul bun din partida cu Bianca Andreescu și nu și-a revenit nici măcar după ce antrenorul Darren Cahill i-a oferit indicații tactice.

„În ultimul game, ai jucat prea mult pe rever, loveşte puţin mai mult şi pe forehand. Până acum, toate greşelile ei au venit la loviturile de forehand. În ultimul game, te-a concentrat prea mult pe rever. Ai revenit foarte bine în meci, iar acum încearcă să ataci mai mult cu forehand-ul.

Nu te grăbi, măreşte presiunea şi atacă în momentul în care simţi tu că e momentul potrivit. Dacă nu ratai lovitura la 30-40, acum conduceai tu cu 4-3. Dar nu e nicio problemă, te-ai descurcat foarte bine, mai ales că ai revenit în primul set”, i-a spus australianul.

Simona Halep a rămas cu un premiu de 690.000 de dolari şi are asigurate 375 de puncte WTA. Campioana de la Wimbledon se pregătește de meciul cu sportiva Karolina Pliskova, programat vineri, de la ora 14:00. Partida va fi live pe Digi Sport 2.