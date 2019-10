Live Stream Online Simona Halep – Elina Svitolina Live Video la Turneul Campioanelor

Simona Halep joacă miercuri, 30 octombrie, de la ora 12:30, cel de-al doilea meci la Turneul Campioanelor, împotriva sportivei Elina Svitolina. Meciul este transmis în direct de postul de televiziune Digi Sport, dar poate fi urmărit și online în format live stream. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de meci, live text + video.

În primul meci jucat la Turneul Campioanelor, Simona Halep a învins-o pe Bianca Andreescu, scor 3-6, 7-6, 6-3, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 30 de minute. Ambele sportive au acuzat probleme medicale înaintea setului decisiv, dar au reușit să ducă partida până la capăt. În celălalt meci al grupei, Elina Svitolina a trecut de Karolina Pliskova cu scorul de 7-6, 6-4.

Potrivit regulamentului de la Turneul Campioanelor, învingătoarele din primele meciuri vor juca una împotriva celeilalte în cea de-a doua partidă. Astfel, Simona Halep (locul 5 WTA) și Elina Svitolina (locul 8 WTA) se duelează miercuri, 30 octombrie, de la ora 12:30. Meciul este transmis live de postul de televiziune Digi Sport. Organizatorii pot schimba ora de start a partidei.

Cele două sportive s-au mai întâlnit de 9 ori până în prezent, scorul fiind favorabil Campioanei de la Wimbledon (5-4). În cel de-al doilea meci al zilei, Bianca Andreescu va juca împotriva sportivei Karolina Pliskova, de la ora 14:00.

Simona Halep – Elina Svitolina, cote la casele de pariuri

Elina Svitolina este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Simona Halep. Jucătoarea din Ucraina a primit cota 1.80 pentru victorie, în timp ce constănțeanca are 1.97. În ceea ce privește scorul pe seturi, Svitolina are 2.90 pentru victorie cu 2-0, iar Halep are 3.20. Bookmakerii au oferit cota 4.00 pentru victoria ucrainencei cu 2-1 și 4.25 pentru campioana de la Wimbledon.

După victoriile din primele partide, Svitolina și Halep sunt cotate cu șanse egale să câștige grupa violet de la Turneul Campioanelor. Ambele sportive au primit cota 2.50, în timp ce Bianca Andreescu a fost cotat cu 5.00, iar Karolina Pliskova cu 5.50.