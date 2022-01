Simona Halep nu se joacă! Cum s-a terminat duelul româncelor de la Melbourne VIDEO

Simona Halep nu se joacă! Fostul lider mondial pare hotărâtă să se revanșeze pentru sezonul slab avut anul trecut. Numărul 20 mondial a debutat în forță în proba de simplu a turneului Melbourne Summer Set 1, învingând-o pe australianca Destanee Aiava (21 de ani, 316 WTA), scor 6-4, 6-2. În optimile de finală, Simona Halep a întâlnit-o, joi, pe compatrioata și prietena sa, Gabriela Ruse. Partida a fost o reeditare a meciului din turul inaugural al Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.

„Nu am mai jucat din noiembrie și anul trecut a fost cel mai dificil din cariera mea. Dar sunt fericită că m-am întors aici, într-o țară care are un loc special în inima mea. Sunt foarte fericită că am câștigat. Perioada de pauză m-a ajutat să mă liniștesc mental, dar a fost și dificil pentru că am fost mult timp în top. Cu Gabi am jucat în urmă cu câteva luni, dar fiecare meci e dificil, va fi o nouă provocare, vreau doar să mă recuperez și să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona Halep la flash-interviul de după meci.

Simona Halep a întâlnit-o, în optimile de finală, pe prietena sa, Gabriela Ruse (87 WTA). Cele două sunt și partenere la dublu la turneele din Australia, inclusiv la Australian Open. Ele se întâlniseră și în turul inaugural de la Transylvania Open, desfășurat, în toamnă, la Cluj-Napoca. Atunci, Halep se impusese clar, scor 6-1, 6-2.

Partida de la Melbourne a avut un deznodământ similar, Simona Halep cedându-i lui Ruse tot doar 3 ghemuri. Scorul final a fost 6-2, 6-1, după o oră de joc.

„Sunt foarte fericită că am câştigat acest meci în acest mod, la început a fost un pic diferit, nu am simţit bine mingea, dar încet, încet am început să simt jocul şi cred că am dominat meciul. Sunt foarte fericită de modul în care joc, am luptat mult în pauza dintre sezoane şi sunt pregătită să joc meciuri. Mi-a lipsit mult faptul că nu am jucat meciuri oficiale.

Sunt aici şi încerc de fiecare dată să dau ce am mai bun. (n.r. – despre Golubic, viitoarea adversară). Nu mă simt confortabil cu nicio adversară, pentru că la acest nivel fiecare joacă bine, aşa că mă concentrez doar pe mine, aşa cum am făcut la aceste două meciuri. Am jucat bine, sunt încrezătoare, dar este un alt meci. Încerc să mă bucur şi să joc cel mai bun tenis, pentru că dacă joc cel mai bun tenis am o şansă de a câştiga”, a declarat Halep, la interviul de pe teren, conform news.ro.