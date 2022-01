Simona Halep i-a „luat fața” Emmei Răducanu. Ce veste bună a primit soția lui Toni Iuruc

Simona Halep i-a „luat fața” Emmei Răducanu. Fostul lider mondial a debutat cu o victorie în turneul Melbourne Summer Set 1. Numărul 20 WTA s-a impus, miercuri, în fața australiencei Destanee Aiava (21 de ani, 316 WTA), scor 6-4, 6-2. Victoria din Australia i-a adus soției lui Toni Iuruc o veste bună, în detrimentul Emmei Răducanu, care a declarat forfait.

Simona Halep i-a „luat fața” Emmei Răducanu. Fostul lider mondial a debutat în forță în 2022, în proba de simplu. Soția lui Toni Iuruc s-a impus, miercuri, în fața australiencei Destanee Aiava (21 de ani, 316 WTA), scor 6-4, 6-2, în turul inaugural de la Melbourne Summer Set 1.

În runda următoare, Simona Halep o va întâlni pe compatrioata Gabriela Ruse, într-o partidă ce va avea loc în această noapte, în jurul orei 3.30, ora României. Acesta a trecut, la rândul său, de Arina Rodionova, scor 6-3, 6-2. Cele două românce au mai jucat și în primul tur de la Transylvania Open. Acolo, Halep s-a impus clar, cu 6-1, 6-2.

„Nu am mai jucat din noiembrie și anul trecut a fost cel mai dificil din cariera mea. Dar sunt fericită că m-am întors aici, într-o țară care are un loc special în inima mea. Sunt foarte fericită că am câștigat. Perioada de pauză m-a ajutat să mă liniștesc mental, dar a fost și dificil pentru că am fost mult timp în top. Cu Gabi am jucat în urmă cu câteva luni, dar fiecare meci e dificil, va fi o nouă provocare, vreau doar să mă recuperez și să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona Halep la flash-interviul de după meci.