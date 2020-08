Simona Halep, nebăgată în seamă de americani. Ce a zis o legendă după retragerea româncei

Americanilor nu le pare rău că Simona Halep, locul 2 WTA, s-a retras de la US Open. Un dezastru pentru ei ar fi retragerea Serenei Williams. Totul a fost dezvăluit de o legendă a tenisului american.

Simona Halep s-a retras de la US Open din cauza epidemiei de coronavirus. La fel ca ea au procedat și alte jucătoare care sunt pe val. Astfel, US Open începe pe 31 august și nu va beneficia la start de mai multe jucătoare de top ale circuitului.

Deși cucerirea titlului de la Flushing Meadows ar fi fost pe lista țintelor sale, Simona Halep are în CV turneul de la Roland Garros și competiția de la Wimbledon, însă contextul în care ne aflăm a făcut-o să spună pas pe sportiva româncă, alături de alte jucătoare din top, precum Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens și Belinda Bencic.

Americanilor nu le pasă de retragerea Simonei Halep

Însă americani nu par să fie supărați. Neparticiparea Simonei Halșep sau a celorlalte concurente nu este un impediment pentru ei.

„Cea mai mare lovitură pentru turneul de la US Open ar fi o retragere a Serenei Williams. Cu Serena la start, încă vom avea cea mai mare poveste în încercarea ei de a cuceri al 24-lea turneu de Grand Slam al carierei„, a declarat Tracy Austin, o voce puternică în tenisul mondial.

Serena Williams nu vrea să rateze US Open din acest an

Serena Williams, 38 de ani, și-a subliniat de mai multe ori intenția de a nu rata ediția din acest an a US Open. Jucătoarele care au renunțat la turneu au fost îngrijorate în ultimele luni în ceea ce privește călătoria la New York, metropola care, mai acum ceva timp era epicentrul pandemiei de coronavirus din SUA.