Simona Halep, mesaj pentru Peng Shuai, jucătoarea de tenis din China care a dispărut

Simona Halep a avut și ea un cuvânt de spus în legătură cu dispariția misterioasă a jucătoarei de tenis din China, Shuai Peng. Românca s-a alături demersului “#WhereIsPengShuai” și și-a manifestat susținerea pentru colega ei din circuit. Iată ce mesaj a scris pe rețelele de socializare.

Simona Halep a transmis un mesaj pe Twitter pentru tenismena chineză Peng Shuai. Dispariția jucătoarei de tenis a zguduit o lume întreagă. Simona a publicat și o imagine cu Peng Shuai.

La începutul acestei luni, Peng Shuai a publicat o postare în care acuza un înalt oficial chinez că a abuzat-o sexual. Autoritățile de la Beijing s-au sesizat și au șters postarea imediat după ce a fost publicată. În plus, aceștia au restricționat căutările pe internet cu numele lui Peng Shuai sau al politicianului.

De atunci, nimeni nu mai știe nimic de tenismenă. Peng Shuai și-a închis toate conturile de pe rețelele de socializare și nu a oferit detalii despre locul unde se află în prezent.

Peng Shuai, în vârstă de 35 de ani, i-a adus acuzații grave fostului vicepremier Zhang Gaoli, care din 2013 până în 2018 a fost unul dintre cei mai puternici şapte politicieni ai Chinei. Tenismena a mărturisit că acesta a forțat-o să facă sex în urmă cu trei ani, înainte de a o face amanta lui.

Declarația jucătoarei de tenis a fost distribuită în mediul online pe data de 2 noiembrie și dezvăluia faptul că fostul vice-premier, în vârstă de 75 de ani, ar fi abuzat-o sexual.

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu mai mulți ani în urmă, iar Peng a recunoscut că, din păcate, nu are și dovezi pentru a-și susține spusele. Postarea femeii, care a fost făcută pe o platformă asemănătoare Twitter-ului, a fost ștearsă la numai o jumătate de oră de la publicare.

‘Mi-a fost foarte frică. Am refuzat la început. Nu m-am putut opri din plâns. În strânsoarea fricii și a confuziei… am cedat și am făcut sex’, a povestit sportiva.