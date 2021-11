Jucătoarea de tenis, care a acuzat un ministru de viol, a dispărut. Nu mai știe nimeni de ea în China

O situație neașteptată a avut loc recent în China, unde jucătoarea de tenis care a acuzat un ministru de viol în urmă cu doar câteva zile, a dispărut fără urmă. Nimeni nu mai știe despre ea nimic. Tânăra este una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din China, iar acum este de negăsit.

Peng Shuai se numără printre cele mai valoroase jucătoare de tenis din China. În urmă cu o săptămână, jucătoarea de tenis a acuzat un ministru important al statului de viol. Potrivit spuselor tinerei, vice-premierul fusese cel care ar fi abuzat-o sexual pe sportivă. În urma scandalului, care a fost înăbușit în online prin mai multe acte de cenzură, tânăra este dată dispărută.

Totul a pornit de la un mesaj postat de Peng Shuai pe o rețea de socializare, sportiva aducând acuzații grave lui Zhang Gaoli. Declarația jucătoarei de tenis a fost distribuită în mediul online pe data de 2 noiembrie și dezvăluia faptul că fostul vice-premier, în vârstă de 75 de ani, ar fi abuzat-o sexual.

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu mai mulți ani în urmă, iar Peng a recunoscut că, din păcate, nu are și dovezi pentru a-și susține spusele. Postarea femeii, care a fost făcută pe o platformă asemănătoare Twitter-ului, a fost ștearsă la numai o jumătate de oră de la publicare.

De asemenea, căutările despre acest subiect, precum și cele care îi vizează pe Zhang Gaoli sau Peng Shuai nu au mai primit niciun rezultat. De asemenea, și cuvântul „tenis” a devenit indisponibil pentru câteva ore după acea postare a sportivei. Totodată, grupurile de știri private au fost și ele vizate, mai multe fiind suspendate după ce au distribuit o serie de capturi cu mărturia lui Peng Shaui.

Acuzațiile sunt unele extrem de grave, fiind totodată prima oară când un politician chinez de un asemenea rang este implicat într-un scandal sexual. Peng Shuai, în vârstă de 35 de ani, explicase în mesajul său că Zhang o forțase să întrețină relații intime, chiar după o partidă de tenis.

Mi-a fost foarte frică. Am refuzat la început. Nu m-am putut opri din plâns. În strânsoarea fricii și a confuziei… am cedat și am făcut sex, a povestit sportiva.