Simona Halep, meci important la Australian Open. Fostul lider mondial va încerca să atingă optimile de finală ale competiției de Grand Slam. În calea sa se află muntenegreanca Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), învingătoare în fața Emmei Răducanu în turul 2. Partida dintre Simona Halep și Kovinic va avea loc sâmbătă, pe arena John Cain din Melbourne Park.

Simona Halep, meci important la Australian Open. Fostul lider mondial își continuă parcursul la primul turneu de Grand Slam al anului. Jucătoarea din Constanța are deja 7 partide consecutive câștigate, de la debutul noului sezon. Ea a cucerit și cel de-al 23-lea titlu WTA din carieră, după ce s-a impus la Melbourne Summer Set 1.

Simona Halep a trecut până acum, la Australian Open, de poloneza Magdalena Frech, scor 6-4, 6-3 și de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-2, 6-0.. După partida din turul 2, Simona Halep și-a dezvăluit secretul din spatele reușitelor din acest an.

„Secretul? Am mâncat aceeași mâncare de când am venit aici. Am mâncat ouă, șuncă și cașcaval. Nu am schimbat mult regimul. A fost greu să aștept toată ziua și să aștept meciul de dinainte. M-am motivat să fiu concentrată și să joc bine. Haddad Maia nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă și am câștigat.

Mă simt foarte bine că joc. Am 30 de ani, sunt mai relaxată. Anul trecut nu a fost ușor. Nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică. Sunt gata să muncesc mai mult și să fac meciuri bune”, a declarat Simona Halep la interviul de la finalul partidei cu Haddad Maia , conform gsp.ro.