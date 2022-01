Ce s-a schimbat la Simona Halep de când s-a căsătorit cu Toni Iuruc. Fostul lider mondial s-a calificat, joi, în turul 3 la Australian Open. Românca a învins-o brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0. Ea o va întâlni în următoarea rundă pe Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), din Muntenegru. Simona Halep a făcut cîteva declarații la finalul partidei Haddad Maia, unele dintre ele făcând referire și la căsnicia cu Toni Iuruc.

Simona Halep a ajuns la a 7-a victorie consecutivă de la debutul noului sezon. Ea a recunoscut că secretul rezultatelor sale din Australia stă în meniul neschimbat de la sosirea sa pe continentul de la Antipozi.

„Secretul? Am mâncat aceeași mâncare de când am venit aici. Am mâncat ouă, șuncă și cașcaval. Nu am schimbat mult regimul. A fost greu să aștept toată ziua și să aștept meciul de dinainte. M-am motivat să fiu concentrată și să joc bine. Haddad Maia nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă și am câștigat.

Mă simt foarte bine că joc. Am 30 de ani, sunt mai relaxată. Anul trecut nu a fost ușor. Nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică. Sunt gata să muncesc mai mult și să fac meciuri bune”, a declarat Simona Halep la flash-interviul de pe teren, de la finalul partidei.