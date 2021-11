Simona Halep, mărturisiri sincere despre un bărbat apropiat: „Mă simt bine cu el”

Simona Halep, mărturisiri sincere despre un bărbat apropiat. Fostul lider mondial a asistat din tribune, la Cluj-Napoca, la victoria, 3-0, a echipei de Cupa Davis a României contra celor din Peru. Retrasă de la Linz, înaintea partidei din semifinală, din cauza unei accidentări la genunchi, Simona Halep așteaptă cu nerăbdare noul sezon.

Simona Halep, mărturisiri sincere despre un bărbat apropiat. Fostul lider mondial a încheiat sezonul pe locul 20 WTA. Campioana româncă a fost nevoită să se retragă la Linz, chiar înaintea semifinalei cu Jaqueline Cristian, din cauza unei accidentări la genunchi.

După un an presărat cu mari probleme medicale, Simona Halep privește cu optimism spre noul sezon și spre primul Grand Slam din 2022, Australian Open. Acesta se va desfășura între 17-30 ianuarie, la Melbourne. Până atunci, soția lui Toni Iuruc a decis să nu mai participe la turneul demonstrativ din Africa de Sud, unde era invitată în 18 și 19 decembrie.

Simona Halep a anunțat că nu va mai lua startul la competiția „Africa Cares” ce urma să aibe loc la Johannesburg. Noua tulpină, Omicron, a coronavirusului, îi provoacă îngrijoare. Mai mult orice român care vine din Africa ar trebui să stea în carantină pentru 14 zile

Am anulat, nu mai merg. Nu știu dacă evenimentul s-a anulat, nu vreau să vorbesc tâmpenii. Eu nu mai merg, pentru că mi-e teamă. Nu vreau să risc nimic”, a spus Simona Halep, potrivit GSP.

Simona Halep s-a aflat la Cluj-Napoca pentru a susține echipa de Cupa Davis a României în partida cu Peru. Și pentru a fi martoră la ultimul meci din carieră al marelui campion la dublu, Horia Tecău. Acesta, alături de Marius Copil, a adus, de altfel, cel de-al treilea punct în ultima întâlnire, România câștigând cu 3-0.

Simona Halep a declarat, la Cluj, că așteaptă anul 2022 „cu mare drag”

Am făcut tratament după turneul de la Linz, n-a fost o accidentare gravă, dar n-am vrut să risc nimic. Îmi doream foarte mult să am o perioadă de “off-season” complexă. A fost o decizie bună că m-am oprit la momentul acela. Acum sunt bine. Am început de o săptămână să mă antrenez.

Încerc să fiu mai bună decât am fost și mă uit cu încredere către 2022, pe care îl aștept cu mare drag, pentru că anul acesta n-am jucat prea mult. Am nevoie de meciuri oficiale. Sper ca în primele luni din 2022 să am cât mai multe meciuri și să ajung la nivelul de încredere pe care îl aveam în trecut”, a spus Simona Halep, conform Digi Sport.