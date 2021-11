Simona Halep mai participă la un turneu în acest an. Unde va juca fostul lider mondial

Simona Halep mai participă la un turneu în acest an. Deși se părea că a încheiat conturile cu actualul sezon, fostul lider mondial va mai lua startul într-o competiție. După participarea la Transylvania Open și Linz, Simona Halep (20 WTA) a decis să își ia o vacanță alături de soțul său, Toni Iuruc. Dar, la jumătatea lunii decembrie ea va juca într-un turneu demonstrativ în cadrul unui eveniment umanitar.

Simona Halep mai participă la un turneu în acest an. Fostul lider mondial și-a amânat încă o dată „agățarea rachetei în cui”, pe acest sezon. Mai întâi, ocupanta locului 20 în ierarhia mondială a decis să mai joace și la turneul de la Linz. Ea a solicitat și a primit un wild-card din partea organizatorilor competiției austriece. A fost nevoită să se retragă înainte de semifinala cu Jaqueline Cristian, din cauza unei accidentări la genunchi.

Simona Halep făcea un bilanț al anului 2021, după turneul de la Linz. În postarea făcută pe contul de Facebook, ea dezvăluia că a suferit și o mare pierdere în familie, mătușa sa decedând.

Ei bine… 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Ca să fiu sinceră, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a-l începe, am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept acest lucru”, a scris Simona Halep în mesajul său.